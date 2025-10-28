Nike x Jacquemus introduceert de zool met wafelpatroon in een nieuw ontwerp van de Moon Shoe

Nike x Jacquemus introduceert zool met wafelpatroon in nieuw ontwerp van de Moon Shoe
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De Franse supersterontwerper Jacquemus geeft voor het eerst een baanbrekende Nike sneaker een nieuwe look.
- In hun vierde samenwerking hebben Nike en de Franse modeontwerper Simon Porte Jacquemus voor het eerst de iconische Moon Shoe van Nike opnieuw ontworpen.
- De originele schoen was baanbrekend en introduceerde de zool met wafelpatroon.
- De Nike x Jacquemus Moon Shoe eert dit erfgoed, terwijl het plaatsmaakt voor een slanker, lager ontwerp. De schoenen zijn er in drie stijlen en hebben ruches op het bovenwerk, het Jacquemus-logo en een leren Swoosh.
- De Nike x Jacquemus Moon Shoe is sinds 29 september 2025 verkrijgbaar op Jacquemus.com en vanaf 6 oktober 2025 bij SNKRS en geselecteerde Nike retails.
Tijdens een bezoek aan de archieven in het hoofdkantoor van Nike in Oregon drie jaar geleden, kwam de Franse modeontwerper Simon Porte Jacquemus voor het eerst de handgemaakte Moon Shoe tegen. Hoewel deze race-sneaker uit de jaren 70 komt, vond Jacquemus het minimalistische ontwerp tijdloos en modern.
Hij had al samengewerkt met Nike aan de Air Max 1, J Force 1 en Air Humara schoenen en kleding. Nu wilde hij samenwerken aan de eerste heruitvinding van deze baanbrekende sneaker.
Hij had grote schoenen om te vullen. In de jaren 70 was Bill Bowerman, mede-oprichter van Nike, op zoek naar een manier om atleten een betere grip te bieden zonder ze te belasten. Hij experimenteerde en goot vloeibaar rubber in zijn wafelijzer. Zo werd een nieuw soort sneakerzool geboren.
Deze zool werd een prototype voor wedstijdschoenen die werden gedragen tijdens de Amerikaanse Olympische Trials van 1972. Ze kregen de naam 'Moon Shoes' vanwege de kraterachtige afdrukken die ze op de grond achterlieten. Al snel verscheen de nieuwe zool in de Waffle Trainer van Nike uit 1975, het eerste grote succes van het bedrijf.
Bij het herontwerpen van de Moon Shoe wilde Jacquemus het ontwerp bijwerken en tegelijkertijd het erfgoed eren. Natuurlijk heeft zijn nieuwe versie, de Nike x Jacquemus Moon Shoe, een zool met wafelpatroon. De Nike Grind buitenzool is gemaakt van gerecyclede productiematerialen en afgedankte schoenen.
Met het design heeft Jacquemus echt zijn stempel gedrukt. De nieuwe schoenen zijn strak, torpedo-vormig en laag bij de grond. Het bovenwerk van nylon heeft ruching, plus een leren Swoosh en hakstuk. Ondertussen dragen de tong, de hak en de inlegzool het Jacquemus-logo. Er zijn drie kleurstellingen beschikbaar: Albaster (wit en zwart), Off Noir (zwart en wit) en University Red (rood en wit).
De nieuwe schoen debuteerde op de catwalkshow van Jacquemus in het voorjaar van 2025 in Parijs. De schoen is sinds 29 september 2025 verkrijgbaar op Jacquemus.com en vanaf 6 oktober 2025 bij SNKRS en geselecteerde Nike retails.