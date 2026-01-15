De gloednieuwe Nike ACG Zegama: de ultieme trailrunningschoen voor moeilijk terrein 

"De ACG Zegama is ontworpen, getest en ontwikkeld voor maximale demping en comfort voor de meest ruige trailavonturen", zegt Nike ACG Footwear director Brenden McAleese. "Dankzij feedback van atleten die de grenzen verleggen, hebben we elk detail geobsedeerd om ervoor te zorgen dat de ACG Zegama elke afstand aankan. Zodra je de schoen aantrekt voel je de bredere neus en het ZoomX foam dat aangepast is aan trailrunning. Zo kan je met vertrouwen dat ruige, technische terrein het hoofd bieden."

De Nike ACG Zegama is verbeterd met vooruitstrevende technologieën op basis van feedback van atleten die tijdens de ontwikkeling zijn uitgevoerd en voelt licht, ultradempend en responsief, maar ook stabiel op onvoorspelbare, oneffen paden. Deze schijnbare paradox is het resultaat van een zichtbare combinatie middenzool gemaakt van Nike ZoomX en Cushlon 3.0 foam. Nog unieker is de plaatsing van deze technologieën onder de voet.

Deze geavanceerde middenzoolconstructie is nog maar het begin van wat de Nike ACG Zegama de ideale trailrunningschoen maakt. Het vertrouwen dat dragers voelen bij het navigeren door rotsachtig terrein in onbetrouwbare natte en droge weersomstandigheden gedurende meerdere dagen tegelijk is geen toeval. Een Vibram Megagrip buitenzool met een verbeterd noppenpatroon en strategische rubberen dekking is opgenomen voor verbeterde grip en stevigheid. Bovendien helpt een rotsplaat in de voorvoet hardlopers om over rotsachtige paden te bewegen, terwijl een aangepaste hakbult de plaatsing van de voet op technisch terrein verbetert.

"De ACG Zegama heeft hetzelfde comfort en dezelfde stabiliteit als zijn voorganger, waar ik al van hield als dagelijkse sportschoen, en voegt meer responsiviteit toe waardoor het echt leuk is om mee te racen," zegt All Conditions Racing Department atleet Caleb Olson, winnaar van de 2025 Western States Endurance Run. "Het is een stevige schoen die een geweldige optie is voor meer technische races, wanneer ik door rotsachtig terrein beweeg en mijn voeten de hele dag comfortabel en gedempt moeten zijn."