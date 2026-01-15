De gloednieuwe Nike ACG Zegama: de ultieme trailrunningschoen voor moeilijk terrein
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De ACG Zegama is licht en uitzonderlijk comfortabel. De schoen heeft een sterke, stabiele en slijtvaste constructie om ondersteuning te bieden in de zwaarste omstandigheden.
- De Nike ACG Zegama is het meest robuuste model in de All Conditions hardloopschoenenselectie en combineert eersteklas demping, bescherming en grip om hardlopers te ondersteunen die de hele dag en nacht in alle omstandigheden door het wildste terrein ter wereld navigeren.
- De Nike ACG Zegama beschikt over de nieuwste innovatieve trailrunningtechnologieën die zijn ontwikkeld met feedback van topsporters die de schoen onder realistische omstandigheden hebben getest.
- Verbeteringen aan de Zegama zijn onder meer een dynamische ZoomX en Cushlon 3.0 middenzool met combinatie voor dynamische energieteruggave en stabiliteit en een verbeterde Vibram Megagrip buitenzool voor grip op alle terreinen.
- De Nike ACG Zegama is in de zomer van 2026 verkrijgbaar op Nike.com en bij geselecteerde retailers.
Maak plaats voor de ultieme Nike trailrunningschoen voor bergachtig terrein. De ACG Zegama is de nieuwste versie van de populaire Nike Zegama en het meest robuuste All Conditions schoenmodel. Het biedt de eersteklas demping, bescherming en grip die nodig zijn voor hardlopers die lange afstanden navigeren in onvoorspelbare omstandigheden op elk moment van de dag en nacht.
De ACG Zegama is gebaseerd op de erfenis van Nike ACG om schoenen te maken die licht, snel en geschikt zijn voor de trail. Hij is verbeterd met de nieuwste technologieën en geïnformeerd door uitgebreide voorlopige tests die niet alleen via interne ontwikkeling zijn uitgevoerd, maar ook in de echte wereld door een groep topsporters die de Nike All Conditions Racing Department vormen.
"De ACG Zegama is ontworpen, getest en ontwikkeld voor maximale demping en comfort voor de meest ruige trailavonturen", zegt Nike ACG Footwear director Brenden McAleese. "Dankzij feedback van atleten die de grenzen verleggen, hebben we elk detail geobsedeerd om ervoor te zorgen dat de ACG Zegama elke afstand aankan. Zodra je de schoen aantrekt voel je de bredere neus en het ZoomX foam dat aangepast is aan trailrunning. Zo kan je met vertrouwen dat ruige, technische terrein het hoofd bieden."
De Nike ACG Zegama is verbeterd met vooruitstrevende technologieën op basis van feedback van atleten die tijdens de ontwikkeling zijn uitgevoerd en voelt licht, ultradempend en responsief, maar ook stabiel op onvoorspelbare, oneffen paden. Deze schijnbare paradox is het resultaat van een zichtbare combinatie middenzool gemaakt van Nike ZoomX en Cushlon 3.0 foam. Nog unieker is de plaatsing van deze technologieën onder de voet.
Deze geavanceerde middenzoolconstructie is nog maar het begin van wat de Nike ACG Zegama de ideale trailrunningschoen maakt. Het vertrouwen dat dragers voelen bij het navigeren door rotsachtig terrein in onbetrouwbare natte en droge weersomstandigheden gedurende meerdere dagen tegelijk is geen toeval. Een Vibram Megagrip buitenzool met een verbeterd noppenpatroon en strategische rubberen dekking is opgenomen voor verbeterde grip en stevigheid. Bovendien helpt een rotsplaat in de voorvoet hardlopers om over rotsachtige paden te bewegen, terwijl een aangepaste hakbult de plaatsing van de voet op technisch terrein verbetert.
"De ACG Zegama heeft hetzelfde comfort en dezelfde stabiliteit als zijn voorganger, waar ik al van hield als dagelijkse sportschoen, en voegt meer responsiviteit toe waardoor het echt leuk is om mee te racen," zegt All Conditions Racing Department atleet Caleb Olson, winnaar van de 2025 Western States Endurance Run. "Het is een stevige schoen die een geweldige optie is voor meer technische races, wanneer ik door rotsachtig terrein beweeg en mijn voeten de hele dag comfortabel en gedempt moeten zijn."
Het vooruitstrevende ontwerp van de ACG Zegama zorgt ook voor een comfortabelere en flexibelere pasvorm voor lange afstanden. Dit is te danken aan extra ruimte in de voorvoet en de neus, samen met vulling in de tong en de hak. Bovendien voegt een pasvormband ondersteuning voor de middenvoet en consistente vergrendeling toe, zodat dragers zich veilig kunnen voelen in de bescherming die de Nike ACG Zegama biedt. Bovendien helpt een rekbaardere, meer adaptieve gaiter te voorkomen dat stenen en vuil in de schoen terechtkomen.
Elke functie en verbetering van de schoen is te danken aan feedback van de Nike All Conditions Racing Department, waarvan de atleten de ACG Zegama droegen in een verscheidenheid aan realistische bergachtige omstandigheden over de hele wereld, met afstanden tot 160 km en voor een duur van maximaal acht weken. Er is geen middel onbeproefd gelaten.
"Ik heb de ACG Zegama voor het eerst een paar dagen voor een grote race op een belachelijk steile en rotsachtige baan geprobeerd", zegt Tyler Green, een tweevoudig Western States runner up en lid van de All Conditions Racing Department. "De schoen voelt direct uit de doos uitstekend aan. De grip is uitstekend. En natuurlijk ziet hij er echt goed uit."
De Nike ACG Zegama, die in de zomer van 2026 wordt uitgebracht, is verkrijgbaar op nike.com en bij geselecteerde retailers.