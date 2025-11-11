Ontdek het Nike ACG Lava Loft jack, waarin grensverleggende productinnovatie en praktische eigenschappen samenkomen

Maak kennis met het Nike ACG Lava Loft jack: waar baanbrekende productinnovatie samenkomt met bruikbaarheid en functionaliteit
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Lava Loft is ontworpen om warmte, comfort en aanpassingsvermogen te bieden in extreme omstandigheden en is het resultaat van het datagestuurde onderzoek, de technologische innovatie en uitgebreide praktische tests van Nike ACG.
- Nike ACG brengt het 700-fill Lava Loft jack uit van 300 g, dat warmte, ademend vermogen en bescherming tegen de elementen biedt — alles wat atleten nodig hebben om zich aan te passen aan de omgevingsomstandigheden waarmee ze op de trails worden geconfronteerd.
- Het Lava Loft jack is gebaseerd op uitgebreid onderzoek en testen door atleten, evenals Nike Running Innovation, en is het perfecte veldjack voor trailrunners.
- Het ultralichte jack past in zijn eigen zak, waardoor het ideaal is om licht in te pakken wanneer outdooractiviteiten op de reisschema staan.
- Lava Loft wordt vanaf 1 januari 2026 wereldwijd gelanceerd op nike.com en bij geselecteerde retailers.
Outdooratleten die zich voorbereiden op de winter van 2026 op de trails hebben een nieuw must-have item om aan hun paklijst toe te voegen: het Nike ACG Lava Loft jack. Het jack met een vulling van 700 weegt slechts 10 ounces en is ontworpen met warmte, ventilerend vermogen en bescherming tegen de elementen in gedachten — alles wat atleten nodig hebben om zich aan te passen aan een groot aantal omstandigheden waarmee ze op de trails worden geconfronteerd.
Het aanpassingsvermogen van het Lava Loft jack in extreme klimaten is te danken aan een datagestuurde combinatie van Nike isolatie, ventilatie en andere technologieën. Het Lava Loft jack werd onthuld tijdens de China International Import Expo 2025 in Shanghai en is een echt voorbeeld van Nike Running Innovation die de avontuurlijke geest van ACG ontmoet.
Elk detail van het jack is zorgvuldig ontworpen op basis van onderzoek en prototyping. Nike ACG-ontwerpers in het Nike Sports Research Lab identificeerden eerst de plekken waar trailrunners het meest behoefte hebben aan bescherming tegen kou en vochtafvoer door middel van een gedetailleerd bodymappingsysteem. Onderzoekers en atleten hebben vervolgens honderden uren besteed aan het testen van het jack om de precieze plaatsing van Nike AeroLoft perforaties te bepalen om de ideale hoeveelheid ventilerend vermogen en warmte te bieden.
Bescherming tegen de elementen was ook de sleutel tot het doordachte en technologisch vooruitstrevend design van de Lava Loft. De oranje en kaki gekleurde buitenlaag van het jack is gemaakt van een combinatie van materialen die bestand zijn tegen natte weersomstandigheden, waardoor dragers de hele dag comfortabel en droog blijven.
Opmerkelijk is dat al deze kenmerken zijn verpakt in een jack dat slechts 300 g weegt. Misschien wel het meest unieke kenmerk van het Lava Loft jack is de opbergbaarheid: het jack past gemakkelijk in zijn eigen zak, met de boodschap 'Pak het in. Pak het uit.'
De toewijding van Nike aan baanbrekende technologische innovatie, bereikt door uitgebreid onderzoek en testen, gaat verder dan het Nike ACG Lava Loft jack. Andere voorbeelden zijn de Nike ACG Ultrafly-hardloopschoen, die meer dan 13 testrondes heeft ondergaan; de Nike Radical AirFlow, een baanbrekende materiaaltechnologie die is ontworpen om extreme hitte bij hardlopers te bestrijden; en de All Conditions Racing Department, een groep topsporters die zich toeleggen op het testen van elk stuk Nike ACG gear.
Het Nike ACG Lava Loft jack wordt begin 2026 wereldwijd uitgebracht op nike.com en bij geselecteerde retailers.