Nike en Nigo brengen homecoming en popcultuur samen met de release van de Air Force 3

"Nigo brengt een ongelooflijke diepgang naar elk creatief element, wat ons in staat stelde om heel speels te zijn met hoe we zijn visie ten uitvoering brachten", zegt Leo Sandino-Taylor, VP, Global Energy Marketing bij Nike. "Hij is een absolute meester in zijn vak."

De Nike x Nigo modellen verrijken het populaire designs met verwijzingen naar de popcultuur die persoonlijk belangrijk zijn voor de ontwerper en die zijn creaties tijdens zijn decennialange carrière hebben beïnvloed.

Nigo is een maker wiens visie, curatie en esthetiek meerdere generaties aanspreken. Hij staat net zo bekend om zijn moderne catwalkontwerpen als om zijn vroege werk toen hij in de vroege jaren 90 op de streetwear-scene in Tokio verscheen.

Met deze laatste release komt een laatste herinterpretatie van de schoen die de ontwerper al lang als een persoonlijke favoriet beschouwt. "De AF3 is een verborgen meesterwerk waarvan ik me herinner dat ik het destijds echt een topmodel vond", zegt Nigo. "Via mijn eerste samenwerking met Nike wil ik iedereen er opnieuw kennis mee laten maken."