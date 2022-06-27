Bra By Michaela: outfits met sport-bh's

Bra by Michaela
Michaela DePrince: Sport-bh nieuwe stijl
Bra By Michaela is de nieuwste release van het hedendaagse icoon uit de balletwereld: Michaela DePrince. Ze geeft haar eigen draai aan dansen en aan Free to Change, een ode aan hoe we groeien als individuen en sterkere versies van onszelf worden.
Voor de sport-bh nieuwe stijl gaan we bij haar langs in NYC, waar ze ons laat zien hoe je de Nike Alate sport-bh's van dag tot nacht kunt dragen, zonder dat het lijkt alsof je gaat sporten. Bekijk haar verschillende stijlen hieronder.
1. Nike Alate bh in het wit met zwarte lovertjes en shirt
"Je kent het wel, je hebt overdag een date en past de helft van je garderobe. Uiteindelijk vind je die ene outfit waarvan je denkt: ja, dit is hem. Zo voel ik me ook in deze outfit. Ik ben dol op de moeiteloze look. Dansen ziet er ook moeiteloos uit, maar alle stappen zijn ingestudeerd. Het dragen van de witte Nike Alate bh zorgt voor een fris contrast met mijn huid, de zwarte lovertjes en het shirt. Ik hou van de veelzijdigheid van de bh: je kunt hem dragen als croptop, maar je kunt ook het shirt dichtknopen, zodat je alleen de omtrek eronder ziet."
2. Nike Alate bh in het zwart met witte jeans en trenchcoat
"Je ziet me vaak dansen op straat. Ik ben voortdurend mijn armen aan het trainen. Het is te gek dat de Nike Alate bh me meer bewegingsvrijheid geeft dan andere sport-bh's. Deze look was cool. Ik hield van de dualiteit van klassiek en modern in het zwart (bh) en wit (jeans en trenchcoat). Alles wat me comfortabel laat voelen maar ook kracht geeft, is voor mij de perfecte balans. Als ik aan mezelf twijfel, vind ik het heerlijk dat ik iets aan kan trekken dat me het gevoel geeft van: "Je kunt dit. Je kunt je dag beter maken in deze outfit". Iets dat je kracht geeft. Ik denk dat als ik dit naar een vergadering zou dragen, ik het geweldig zou doen."
3. Nike Alate bh in het zwart met leren broek en rood shirt
"Toen ik deze look samenstelde, was ik eigenlijk vergeten dat ik de Nike Alate bh ook zou dragen om in te sporten. Hij had sexy croptop vibes met een leren broek, waar ik echt weg van was. Ik voelde me er geweldig in toen ik hem buiten droeg. De bh was zo comfortabel, dat was super. En het vleugje rood van het shirt en de platformschoenen zorgden voor een speelse touch. Ik zou deze look dragen als ik met vriendinnen naar een coole club ga. Je weet wel, zo'n plek waar je via de keuken van een onopvallende zaak binnenkomt. Achterin is er dan een deur naar een club met de beste muziek, waar je gewoon wilt gaan dansen."