De Nike Metcon 10: lichte wendbaarheid en stabiliteit voor je functionele fitnesstrainingen

De Nike Metcon 10 brengt lichte wendbaarheid en stabiliteit naar functionele fitnesstraining
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Ontdek hoe feedback van atleten heeft geleid tot een vernieuwd ontwerp dat prestatie en veelzijdigheid vooropstelt.
Geen enkele functionele fitnesstraining is hetzelfde, daarom moeten sporters schoenen hebben die heel veelzijdig zijn. Ze moeten stabiel en gripvast genoeg zijn voor zware lifts, maar ook licht en flexibel genoeg voor comfort tijdens korte runs (zoals sprints en shuttle runs) en explosieve plyometrische oefeningen.
De zoektocht naar ultieme veelzijdigheid in prestaties inspireerde het ontwerp van de originele Metcon-schoen van Nike. Feedback van atleten heeft het ontwerp verder verbeterd, wat heeft geleid tot de nieuwste versie: de Metcon 10.
Hier zie je hoe het productontwerpteam van Nike deze iconische schoen heeft vernieuwd om te voldoen aan de wensen van professionele, universitaire en recreatieve sporters.
De zoektocht naar de perfecte sportschoen
Hardloopschoenen hebben meestal een zachte, veerkrachtige zool en zijn licht van gewicht, maar missen vaak de stabiliteit die nodig is voor zware oefeningen zoals deadlifts en hang cleans. Gewichthefschoenen zorgen er juist voor dat je voet minder beweegt, waardoor ze te log zijn om comfortabel te dragen tijdens het rennen of snelle bewegingen. Bij functionele workouts, die beide elementen combineren, moeten sporters een schoen kiezen die sommige oefeningen goed ondersteunt, maar niet alle. Maar wat als dat niet nodig zou zijn? Dit is de vraag die Nike wilde beantwoorden tijdens de ontwikkeling van de Metcon-schoen in 2015, en die ze bij elke nieuwe versie verder hebben verbeterd. De Metcon 10 is de beste tot nu toe.
Feedback van atleten
Erin Gleason, senior productmanager bij Nike, zei dat het ontwerpteam de feedback van atleten grondig heeft bekeken en de verschillende onderdelen van CrossFit- en metabolische conditioneringprogramma’s zorgvuldig heeft overwogen om te begrijpen hoe ze de Metcon 10 functioneler konden maken dan zijn voorgangers.
“We hebben ons enorm gericht op onze trainingsatleten en hun behoeften, en vervolgens innovaties geleverd die hun problemen oplossen,” zegt Gleason. “Waar ik het meest trots op ben bij dit product, is dat we echt naar de atleten hebben geluisterd.”
Op basis van wat Gleason en haar team hoorden, wisten ze dat het gewicht en de bewegingsvrijheid van de schoen verbeterd moesten worden, zonder dat dit ten koste ging van de stabiliteit. “Zware gewichten heffen is een belangrijk onderdeel van het programma in deze sport, maar we begrijpen ook dat je zomaar kunt overstappen van barbell cleans of snatches naar een korte sprint,” zegt Gleason. “Als je een zware deadlift doet, wil je een schoen die je het gevoel geeft dat je die beweging efficiënt en met de juiste techniek kunt uitvoeren, maar een schoen die dat ondersteunt kan echt log en oncomfortabel zijn om in te rennen. Dus bij het ontwerpen van de Metcon 10 hebben we gekeken hoe de schoen het zware gewicht kon ondersteunen, terwijl hij ook iets geschikter werd om in te rennen tijdens dat onderdeel van de training.”
Stabiel en comfortabel
De eerste manier waarop Gleason en haar team dit bereikten, was door het voorvoetgedeelte – het deel dat begint bij de bal van de voet en eindigt bij de tenen – te verbreden. Door deze aanpassing krijgen sporters meer ruimte om hun tenen te spreiden en zich af te zetten tegen de grond, wat hen helpt aan stabiliteit en kracht te winnen tijdens zware lifts, zegt Gleason.
Om de stabiliteit nog verder te verbeteren, heeft het Nike-team de Hyperlift-plaat verkleind en een steviger foam in de hiel toegevoegd. Deze ontwerpupdates zorgden er ook voor dat het gewicht en de stijfheid van de schoen werden verminderd, wat de wendbaarheid verbeterde zonder de stabiliteit aan te tasten.
Het team heeft ook nieuwe flexgroeven toegevoegd aan het ontwerp, waardoor de voet meer vrijheid van beweging krijgt. Dankzij deze nieuwe elementen zegt Gleason dat de schoen comfortabeler is voor cardio-oefeningen.
Naast dat hij flexibeler, lichter en stabieler is, heeft de Metcon 10 ook andere eigenschappen die hem geschikt maken voor allerlei bewegingen, van shuttle runs en touwklimmen tot box jumps en double-unders. Deze zijn:
- Slimmere grip: Atleten gaven aan dat ze zelden touwklimmen deden tijdens hun trainingen, dus is het rubberen omhulsel opnieuw ontworpen en teruggebracht om effectief maar niet overdreven te zijn.
- Nauwsluitende pasvorm: De Metcon 10 heeft een nieuw vetersysteem om de veters stevig en uit de weg te houden tijdens intensieve trainingen. "Tijdens bewegingen zoals box jumps en double-unders bewegen de veters vaak op en neer, en we hoorden van atleten dat dit vervelend kan zijn," zegt Gleason over de inspiratie achter deze functie.
- ReactX Foam-middenzolen: ReactX-foam biedt atleten een hogere energieteruggave — oftewel hoeveel de schoen terugveert bij het landen — in vergelijking met eerdere Metcon-schoenen, die geen gebruik maakten van ReactX-foam. Het ReactX-foam verbetert ook de demping en wendbaarheid bij bewegingen zoals double-unders en sprints.
"Onze atleten gaven ons direct feedback, en we wilden die input echt centraal stellen bij alle verbeteringen die we aan de schoen hebben doorgevoerd," zegt Gleason over de functionele aanpassingen.
De feedback van atleten en jaren van innovatie hebben geleid tot de ontwikkeling van de Metcon 10, en die inspanningen komen nu eindelijk samen met de wereldwijde lancering op 4 augustus 2025. Werk aan de beste versie van jezelf en geef je vooruitgang een boost — training na training — met de meest veelzijdige Nike Metcon tot nu toe.