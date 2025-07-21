De Nike Metcon 10: lichte wendbaarheid en stabiliteit voor je functionele fitnesstrainingen

Erin Gleason, senior productmanager bij Nike, zei dat het ontwerpteam de feedback van atleten grondig heeft bekeken en de verschillende onderdelen van CrossFit- en metabolische conditioneringprogramma’s zorgvuldig heeft overwogen om te begrijpen hoe ze de Metcon 10 functioneler konden maken dan zijn voorgangers.

“We hebben ons enorm gericht op onze trainingsatleten en hun behoeften, en vervolgens innovaties geleverd die hun problemen oplossen,” zegt Gleason. “Waar ik het meest trots op ben bij dit product, is dat we echt naar de atleten hebben geluisterd.”

Op basis van wat Gleason en haar team hoorden, wisten ze dat het gewicht en de bewegingsvrijheid van de schoen verbeterd moesten worden, zonder dat dit ten koste ging van de stabiliteit. “Zware gewichten heffen is een belangrijk onderdeel van het programma in deze sport, maar we begrijpen ook dat je zomaar kunt overstappen van barbell cleans of snatches naar een korte sprint,” zegt Gleason. “Als je een zware deadlift doet, wil je een schoen die je het gevoel geeft dat je die beweging efficiënt en met de juiste techniek kunt uitvoeren, maar een schoen die dat ondersteunt kan echt log en oncomfortabel zijn om in te rennen. Dus bij het ontwerpen van de Metcon 10 hebben we gekeken hoe de schoen het zware gewicht kon ondersteunen, terwijl hij ook iets geschikter werd om in te rennen tijdens dat onderdeel van de training.”