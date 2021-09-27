Wang Qing is de b-girl met sprookjesmoves

Maak kennis met de b-girl met sprookjesmoves
Atleten*
Bekijk hoe een van de beste b-girls in China haar studie combineert met haar kunstvorm.
Wang Qing in de Green Panda Studios in Beijing.
Wang Qing staat elke ochtend op, klaar om te dansen. Ze hoeft alleen maar haar matras op te vouwen en opzij te leggen en wat ze dan heeft is een lege fuchsiaroze dansvloer en een plafondhoge spiegelwand. Muziek aan. Haar slaapkamer is nu haar dansstudio.
In de breakdancewereld is Wang Qing zowel oppermachtig als bijzonder. Ze is een b-girl met topprestaties: ze is niet alleen een van de beste breakdancers in China, maar ook een voltijds PhD-student in de Chinese folklore. Die expertise gebruikt ze door zowel eigenzinnige elementen als verhalen te verwerken in haar dansmoves.
"De studie folklore trok mij omdat ik dol was op het lezen van sprookjes toen ik jong was", vertelt ze. "Door te luisteren naar de verhalen van anderen, kunnen we beter begrijpen hoe zij zich voelen en de wereld en hun omgeving zien."
Op het podium zijn de gechoreografeerde verhalen van Wang Qing fascinerend, met een duidelijk begin, kern en einde. Ze heeft routines opgevoerd zoals Zixia, een sprookje uit een 16e-eeuwse Chinese legende. Ook verwerkt ze vaak oude stijlen van martial arts in haar bewegingen. "Er is iets speciaals aan vrouwen die spins of powermoves uitvoeren, of een draak- of slangvormige pose aannemen", zegt ze. "Het is veelzeggend als er een heldin is in kung-fu-films."
"Er is iets speciaals aan vrouwen die spins of powermoves uitvoeren, of een draak- of slangvormige pose aannemen."
In China zijn er maar weinig vrouwelijke breakdancers, en als minderheid in een zwaar door mannen gedomineerde sport straalt ze elegantie uit. Breakdance zal in 2024 zijn Olympisch debuut maken, en ze hoopt dat ze met haar unieke stijl in de voorrondes komt. De kunstvorm is meestal erg basaal, met gebogen knieën, een sterke core en een krachtige bounce. Maar als Wang Qing beweegt, is het alsof ze zweeft: haar bewegingen lijken heel licht. "[B-boys] dansen vaak in woeste vormen zoals die van een leeuw of tijger", zegt ze. "Je kunt ze imiteren, maar je kunt ook je eigen vrouwelijke vormen creëren, zoals die van een konijn of kat."
"Ik train als een atleet om me als een artiest uit te drukken."
Het succes van Wang Qing komt niet uit het niets. Aanvankelijk zag ze dansen als een manier om in beweging te blijven, en het heeft haar tien jaar gekost om haar eigen ritme te vinden en helemaal verliefd te worden op de sport. "Ik had het dansen eigenlijk wel een beetje gezien en realiseerde me dat alle moves die ik in mijn video's deed, imitaties waren van b-boy moves", vertelt ze. "Mijn top rock- en down rock-transities waren allemaal geleend van andere performers. Ik creëerde niets origineels, en door naar me te kijken kon je mijn volgende move gewoon raden."
Daarnaast heeft ze ook een eigen look ontwikkeld door haar lange haren los te laten, zowel letterlijk als figuurlijk. "Het gaat om het ontwikkelen van je eigen stijl, niet om het beheersen van een bepaalde move die iemand anders al heeft gedaan", zegt ze. Voor Wang Qing kun je die soort creativiteit niet ontwikkelen zonder er fysiek voor te trainen. "Ik train als een atleet om me als een artiest uit te drukken."
"Breakdance is voor mij een manier om uitdrukking te geven aan mijn ware ik."
Inmiddels is Wang Qing een rolmodel voor andere jonge Chinese b-girls, en velen van hen vragen haar om advies. Haar belangrijkste tip? Dans om jezelf uit te drukken. "Ik zie breakdance graag als een manier om kunst te maken van een alledaagse expressie", zegt ze. Als zelfverklaarde 'stille en hardwerkende academicus' helpt breakdance haar om haar levendige innerlijke wereld te tonen. "Nu ik erover nadenk, was ik misschien niet introvert als kind, maar zag ik er gewoon zo uit, en kan ik door breakdance uitdrukking geven aan mijn ware ik", zegt ze.
In 2019 werd Wang Qing uitgenodigd om zich aan te sluiten bij het toonaangevende breakdancegezelschap Green Panda. Sindsdien heeft ze met hen 10 battles gewonnen. En nu ze een van China's beste breakdancers is — en haar land hoopt te mogen vertegenwoordigen op de Olympische Spelen — danst ze eindelijk naar eigen inzicht. "In het Boek van Tao staat de volgende zin: 'Water is vloeibaar, zacht en buigzaam. Maar water doet steen, dat stijf en niet buigzaam is, afslijten'", zegt ze. "Als iets zacht is, betekent dat niet dat het zwak of inferieur is. Het is een speciale toestand die allerlei obstakels kan weerstaan en overwinnen, en deze strategie heeft veel b-girls geholpen om te winnen."
Film: KC
Foto's: Yuyang Liu
Tekst: Clarissa Wei
Datum rapportage: juli 2021