De beste rugoefeningen met lichaamsgewicht, volgens trainers

Wil je sterkere rugspieren? Er zijn genoeg rugoefeningen waarvoor je niet naar de sportschool hoeft en geen apparaten of gear nodig hebt.

De naam geeft het al aan: "rugoefeningen met lichaamsgewicht zijn een vorm van krachttraining, waarbij het lichaam dient als weerstand tegen de zwaartekracht", aldus NASM-gecertificeerde personal trainer Danny Saltos.

Een sterke rug heeft veel voordelen, waaronder een grotere algehele lichaamskracht, een beter postuur en beter evenwicht, zegt Vanessa Liu, NASM-gecertificeerde personal trainer en Precision Nutrition-gecertificeerde voedingsdeskundige. "Een sterke rug helpt om je ruggengraat te stabiliseren en de kans op blessures te verkleinen."

Met andere woorden: je rugspieren trainen is van groot belang om 'upper crossed syndrome' tegen te gaan, de veelvoorkomende spierdisbalans die volgens Saltos te wijten is aan alle tijd die we tegenwoordig zittend achter de computer of omlaag starend naar een telefoon doorbrengen.

"Dit slechte postuur uit gewoonte leidt ertoe dat de spieren van de bovenrug, nek en schouders langer en zwakker worden en de spieren in de borst en schouders korter en strakker worden", zegt hij. "Eigenlijk krijg je een soort touwtrekwedstrijd tussen de voor- en achterkant van het lichaam."

Trainers delen hieronder hun favoriete rugoefeningen met lichaamsgewicht om dit veelvoorkomende probleem tegen te gaan.