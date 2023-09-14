Nike onthult de LeBron XXI

Nike onthult de LeBron 21
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Geïnspireerd door Zhuri, zijn dochter, bevat het volgende deel van de collectie lichte materialen die oesterschelpen nabootsen.
Originele content gepubliceerd op: 14 september 2023
- Nike kondigt de release aan van de LeBron 21, de nieuwste schoen uit de collectie basketbalschoenen.
- Deze schoen voor de volgende generatie atleten is op zijn dochter Zhuri geïnspireerd. Hij is gemaakt met lichte materialen die oesterschelpen nabootsen en andere technologische snufjes.
- De schoen bevat verscheidene details, zoals een Zoom Turbo unit in de voorvoet en een laag Cushion 2.0 foam over de volledige lengte.
Nike heeft de LeBron 21 onthuld, de nieuwste schoen uit de collectie performanceschoenen, gemaakt met de volgende generatie basketbalspelers in gedachten. Deze schoen, geïnspireerd op zijn dochter Zhuri, bevat verschillende details die bedoeld zijn om de spelers van deze veeleisende sport te ondersteunen.
"Toen we de LeBron XX een vervolg wilden geven, werden we geïnspireerd door de manier waarop LeBron zijn lichaam en prestaties buiten het seizoen in vorm houdt", zegt Jason Petrie, hoofddesigner van de LeBron 21, in een persbericht waarin de lancering van de schoen wordt aangekondigd. "Volgens zijn trainer is het net als het verzorgen van een F1-auto. Na elke wedstrijd ga je aan de auto sleutelen. Je hoeft de auto niet helemaal opnieuw te bouwen. We wilden een aantal elementen die hij leuk vindt behouden, zoals de Zoom Turbo unit, maar een aantal afwerkingen in het bovenwerk verfijnen."
De ventilatieopeningen in het bovenwerk van de Lebron 21 zijn geïnspireerd op een oesterschelp die de parel die erin zit beschermt. De lijntjes lijken op die van een schelp en zijn bedoeld om de voet van de atleet op zijn plek te houden tijdens explosieve bewegingen. Dankzij zonale kabels die in 360 graden over het voetbed lopen, blijven de voeten van spelers stevig op hun plek als de wedstrijd intensiever wordt. Aan de onderkant zorgen een Zoom Turbo unit onder de voorvoet en een 13 millimeter dikke Zoom unit daaronder ervoor dat je goed kunt afzetten. Een TPU-plaat onder de middenvoet biedt stabiliteit en extra kracht voor dynamische bewegingen. Een laag Cushion 2.0 foam over de hele lengte zorgt voor comfort en een zacht gevoel.
De LeBron 21 is sinds 28 september wereldwijd verkrijgbaar in alle maten voor het gezin, net op tijd voor het basketbalseizoen.