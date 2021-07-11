Laat je kids meer bewegen met deze tips van experts

Als gaming en video's kijken een Olympische sport zouden zijn, dan zouden kids allemaal een gouden medaille winnen. "Als je tijd op je scherm doorbrengt, geeft je brein veel dopamine af", zegt Lisa Jo Gagliardi, een voormalige gemeentelijke gezondheidscoördinator voor scholen in Michigan en oprichter van het adviesbureau LJ Gagliardi: Building a Whole Child Toolbox. Dopamine is de neurotransmitter die ervoor zorgt dat je lichaam genot en plezier voelt. Daarom is het zo moeilijk om bij je scherm weg te lopen, het kan heel verslavend zijn, zegt Gagliardi.

Maar gelukkig: door beweging kan er ook dopamine vrijkomen. Het enige verschil is dat dat meer inspanning vergt. Je kind moet zich omkleden en sportkleding aantrekken, achter een vriend of bal aan hollen en na afloop misschien een douche nemen. Dat is veel meer gedoe dan op een bank voor een scherm neerploffen. Zittende activiteiten kosten dan wel minder moeite, ze leveren niet altijd evenveel plezier op: uit onderzoek is gebleken dat kinderen die een actieve pauze van twee minuten kregen dat leuker vonden dan de kinderen die tijdens hun pauze twee minuten videospelletjes mochten spelen, aldus de leider van het onderzoek Rebecca Hasson, PhD en universitair docent aan de universiteit van Michigan.

Kids moeten gewoon meer gelegenheid krijgen en aangemoedigd worden om te bewegen en te spelen. Hoe vaker dit gebeurt, zegt Gagliardi, "hoe sneller hun brein de positieve effecten ervan zal herkennen."