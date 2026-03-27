Beste oefeningen voor het vormen van de binnenkant van je dijen

Versterk je de binnenkant van je dijen op leg day? Je binnenste dijspieren, die grotendeels uit je heupadductoren bestaan, helpen je bij elke stap, squat, sprong en zijwaartse beweging. Het trainen van deze spieren verbetert de kracht van het onderlichaam, verbetert het evenwicht en de coördinatie en ondersteunt een betere beweging in de sport en het dagelijks leven.

De adductoren trekken je benen niet alleen naar je middellijn, zegt Waz Ashayer, NASM-gecertificeerde personal trainer en BODi Super Trainer. "Ze spelen ook een belangrijke rol bij activiteiten zoals hardlopen, van richting veranderen, behendigheid en zelfs balans bij het uitvoeren van een beweging met één been."

De volgende oefeningen voor het versterken van de binnenkant van de dij zijn gericht op je adductoren, waarbij alleen je lichaamsgewicht of lichte weerstand wordt gebruikt. Ze zijn ontworpen om in je beenroutine te passen of wanneer je thuis een snelle middagwork-out wilt doen.