Nike atleet: Kimia Alizadeh

Kimia gelooft niet in dromen. "Een droom is te groot, ik heb alleen maar doelen. Een droom is te groot, die is moeilijk te bereiken. Maar als je een doel hebt, een richting, voelt het dat dat bereikbaar is." Ze gelooft in koste wat het kost met beide benen op de grond blijven staan. Zo wordt winnen werkelijkheid.