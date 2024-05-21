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Kimia Alizadeh

Taekwondotopper Kimia Alizadeh gaat alle uitdagingen aan met haar hardnekkige wil om te winnen. Als sportheldin en vluchteling is ze een symbool van veerkracht, karakter en vastberadenheid.

Laatste update: 21 mei 2024
Leestijd: 2 min.
Nike atleet: Kimia Alizadeh

Kimia Alizadeh

Sport: taekwondo
Land van herkomst: Iran
Nationaal team: Bulgarije
Geboortedatum: 10-07-1998

"Ik heb geen dromen, ik heb alleen maar doelen. Een droom is te groot, die is moeilijk te bereiken. Maar als je een doel hebt, een richting, voelt het dat dat bereikbaar is."

Kimia gelooft niet in dromen. "Een droom is te groot, ik heb alleen maar doelen. Een droom is te groot, die is moeilijk te bereiken. Maar als je een doel hebt, een richting, voelt het dat dat bereikbaar is." Ze gelooft in koste wat het kost met beide benen op de grond blijven staan. Zo wordt winnen werkelijkheid.

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Voor het eerst gepubliceerd: 21 mei 2024

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