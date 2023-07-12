Geen pride, geen sport: Joy Run Collective

Geen Pride, geen sport
De LGBTQIA+-gemeenschap was hier altijd al en verlegt grenzen door middel van opvallende expressie voor innovatie en plezier. We geven de atleten* en collectieven die een blijvende, positieve impact maken op sport een podium. Zo geven we toekomstige generaties het vertrouwen dat ze zich net zo vrij kunnen bewegen als anderen.
Als je nog niet gehoord hebt van het Berlijnse Joy Run Collective, dan stellen we ze nu aan je voor. Deze inspirerende community, opgericht door Huyen (zij/haar) nadat ze het krachtige verband ontdekte tussen hardlopen en zelfvertrouwen, maakt zich sterk voor BIPOC* en queer mensen. Hun missie is om meer queer mensen aan te moedigen om te gaan hardlopen.
Deze inclusieve groep biedt een veilige en verwelkomende omgeving aan personen om vrijelijk te genieten van het plezier van beweging. Het steeds populairder wordende Joy Run zet de hardloopwereld in Berlijn op zijn kop door een plek te creëren waar toekomstige generaties veilig en comfortabel kunnen hardlopen.
Plezier en community
Hany (zij/hen) en Jarred (hij/hen) zijn trots om deel uit te maken van de groep en vinden het geweldig dat de Joy-community hun het gevoel geeft dat ze vertegenwoordigd worden, zichtbaar zijn en, bovenal, hun plek in de prachtige omgeving van Berlijn weer kunnen terugwinnen.
Wanneer ze zich gezien voelen in een safe space, voelen ze zich veilig. Onbeperkt kunnen hardlopen wordt vaak gezien als iets vanzelfsprekends, maar bij Joy vervult het hen met een diep gevoel van dankbaarheid en bevrijding. Voor hen is hardlopen vaak meer dan gewoon een bezigheid — het is een mentaal proces dat hen leert om aanwezig te blijven, naar hun lichaam te luisteren en zich niks aan trekken van wat anderen denken.
"Het is zo belangrijk om je plek in deze wereld te winnen, maar ook om deze plek te delen met anderen." Hany