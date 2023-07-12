Geen pride, geen sport: Joy Run Collective

De LGBTQIA+-gemeenschap was hier altijd al en verlegt grenzen door middel van opvallende expressie voor innovatie en plezier. We geven de atleten* en collectieven die een blijvende, positieve impact maken op sport een podium. Zo geven we toekomstige generaties het vertrouwen dat ze zich net zo vrij kunnen bewegen als anderen.



Als je nog niet gehoord hebt van het Berlijnse Joy Run Collective, dan stellen we ze nu aan je voor. Deze inspirerende community, opgericht door Huyen (zij/haar) nadat ze het krachtige verband ontdekte tussen hardlopen en zelfvertrouwen, maakt zich sterk voor BIPOC* en queer mensen. Hun missie is om meer queer mensen aan te moedigen om te gaan hardlopen.



Deze inclusieve groep biedt een veilige en verwelkomende omgeving aan personen om vrijelijk te genieten van het plezier van beweging. Het steeds populairder wordende Joy Run zet de hardloopwereld in Berlijn op zijn kop door een plek te creëren waar toekomstige generaties veilig en comfortabel kunnen hardlopen.