Air Jordan 1 2022 "Lost and Found" Chicago: de inspiratie achter het design

Air Jordan 1 Chicago: de inspiratie achter het design
Nieuwe release
Een inkijkje in hoe de Jordan designers de originele AJ1 uit 1985 hebben vernieuwd om de nieuwe Air Jordan 1 Chicago te creëren.
Wat je moet weten
- De Air Jordan 1 2022 Chicago (aka 'Lost & Found') komt uit op 19 november 2022.
- De verkoopprijs wordt 180 USD voor volwassenen en de schoenen zijn er in alle gangbare maten. (Zie hieronder voor meer details)
- Blijf op de hoogte van nieuws en updates via de SNKRS app
Wat je moet weten
- De Air Jordan 1 2022 Chicago (aka 'Lost & Found') komt uit op 19 november 2022.
- De verkoopprijs wordt 180 USD voor volwassenen en de schoenen zijn er in alle gangbare maten. (Zie hieronder voor meer details)
- Blijf op de hoogte van nieuws en updates via de SNKRS app
Iedereen kent de Air Jordan 1. Het is een begrip binnen de sneakercultuur.
Toch was de Air Jordan 1 nooit bedoeld als een klassieker.
Tijdens de introductie in 1985 waren de verwachtingen niet hoog. Er waren nogal wat critici die wat vonden van de beslissing van Nike om met Michael Jordan in zee te gaan voordat hij ook maar één wedstrijd had gespeeld, én van de keuze van deze beginneling om zich te binden aan een bedrijf dat op dat moment voornamelijk bekendstond om schoenen voor hardlopers.
Jordan wist het verhaal echter snel een andere wending te geven door Rookie of the Year te worden met een gemiddelde van 28,2 PPG, 6,5 RPG, en 5,9 APG in 1985 met de Air Jordan 1's. MJ's groei heeft de ontwikkeling van de Air Jordan 1 in een stroomversnelling gebracht, wat leidde tot wereldwijde bekendheid van de sneaker.
Maak kennis met de Air Jordan 1 'Chicago'
De AJ1 'Chicago' was geïnspireerd op de Air Jordan 1 kleurencombinatie die in 1985 voor het eerst werd uitgebracht. Deze schoen herinnert aan een tijd waarin schoenendozen geregeld kwijtraakten in een magazijn en pas jaren later werden teruggevonden.
Voor de komst van de ingenieuze inventarissystemen werden producten vaak met pen en papier gedocumenteerd. Hierbij werden wel eens fouten gemaakt, wat kon leiden tot schoenendozen met het verkeerde deksel.
De AJ1 Chicago heeft een vintage look die is geïnspireerd op de originele Air Jordan 1 uit 1985 zoals die eruit zou zien als hij jaren later in een stoffig magazijn zou zijn teruggevonden.
Volgens het designteam van Jordan is het doel van deze schoen om een gevoel van "een reis door de tijd" te creëren, vooral voor de nieuwe generatie consumenten. Het proces van een schoen kopen is momenteel heel anders dan in de jaren 80. Deze sneaker probeert die nostalgie terug te brengen en consumenten het gevoel te geven alsof ze een vintage AJ1 helemaal nieuw in de doos ontdekken.
Een uniek design dat weer helemaal terug van weggeweest is
Het Jordan team dat verantwoordelijk is voor de ontwikkeling van de AJ1 Chicago had als doel om elk detail van de schoen nieuw leven in te blazen. De designers van Jordan hebben de verschillende designs van AJ1 bekeken om de nuances van het uiterlijk van de schoen vast te leggen, dat wordt beschreven als "licht, maar van materiaal dat jaren in een doos heeft gezeten en de tand des tijds niet heeft doorstaan."
De inspiratie
Het team heeft zich gericht op de voornaamste designelementen van de Chicago om de geschiedenis van de AJ1 nieuw leven in te blazen. De onderstaande afbeelding toont de 2022 Chicago (bovenin) naast de Air Jordan 1 (onderin) uit 1985 om de inspiratie van de sneaker te laten zien.
De schoen van dichterbij
De kleurencombinatie van de 2022 Chicago heeft een aantal kenmerken die zijn geïnspireerd op de OG AJ1.
Grotere Swoosh
Enkelkraag
Een van de meest voorkomende tekenen van slijtage van de AJ1 is de versleten enkelkraag. Het zwarte leer rond de enkel had de neiging om in de loop van de tijd uit te drogen, te scheuren en af te bladderen door slijtage en gebruik.
De enkelkraag van de nieuwe Chicago bootst het verweerde uiterlijk na en is een knipoog naar de verzamelaars die begrijpen hoe je met de originele sneakers uit 1985 moet omgaan.
Middenzool
Net als de enkelkraag slijt de rubberen zool van de originele AJ1 in de loop van de tijd, waardoor deze een gelige tint krijgt. De Chicago is een eerbetoon aan deze look.
Volgens het Jordan Brand Design team zullen schoenen die jarenlang in een doos zitten en niet goed onderhouden worden, barsten, vergelen en pigmenteren. De AJ1 Chicago is een knipoog naar de subtiele verouderde look van de schoen en voegt tegelijkertijd een tactiele touch aan de zool van de schoen toe.
Verouderd leer
Leer is een natuurlijk materiaal dat moet worden onderhouden. Na jaren van verwaarlozing in een magazijn begint leer uit te drogen en zichtbare tekenen van veroudering te vertonen. De Chicago vertoont sporen van droogheid in het leer, wat het meeste opvalt in de neus en aan de zijkant. Maar dat is vooral een esthetisch aspect.
De Jordan Brand designers keken goed naar de conditie van het leer van verschillende oudere AJ1's. Door te observeren hoe sommige oliën in het leer aan de oppervlakte kwamen en verschillende zichtbare effecten creëerden, konden ze deze rijke look namaken met hoogwaardige materialen die langer meegaan voor de consumenten van nu.
Doos en deksel van de OG
Als blijk van het 'lost and found' karakter van de kleurencombinatie, wordt de vernieuwde Chicago geleverd in een doos met niet-bijpassend deksel. Dit is een knipoog naar al die schoenen die in achterkamers en kelders werden vergeten.
Volgens het designteam van de Jordan moet elk detail herkenbaar zijn voor de generatie die in de jaren 80 opgroeide. Voor jongere sneakerheads is dit een kans om te ervaren hoe dat was.
Een voorbeeld hiervan is dat bij elkaar paar een vintage bon wordt toegevoegd die lijkt op de bonnen van toen en via deadstock-dozen in de handen van verzamelaars is gekomen. De bon geeft een idee van hoe sneakers vroeger, voor het internettijdperk, analoog werden aangeschaft.
Een nieuwe versie van het verhaal
Als gevolg van de vele unieke designkeuzes is niet elk paar van de hernieuwde AJ1's hetzelfde. Maar het zijn juist de subtiele verschillen die de vintage look van deze schoen benadrukken.
De Jordan designers kozen een strategie die de 2022 Air Jordan 1 Chicago "een ruw randje, een verhaal en verbinding" geeft. Ze wilden een look en feel creëren die teruggrijpt op een geschiedenis die veel consumenten misschien niet eens kennen. Of het nu gaat om de oude of nieuwe versie, Jordan wil dat elke consument het verhaal achter de schoen kan waarderen.
Veelgestelde vragen
Wanneer komt de Air Jordan 1 Chicago uit?
De sneaker komt op 19 november 2022 op de markt. De Chicago is verkrijgbaar in alle gangbare maten.
Wat kost de Air Jordan 1 Chicago?
De AJ1 Chicago voor volwassenen kost $ 180. Prijzen variëren per land/regio.
De schoen is beschikbaar in alle gangbare maten tegen onderstaande prijzen:
- Volwassenen: $ 180
- Oudere kids: $ 140
- Jongere kids: $ 85
- Peuters: $ 70
- Baby's: $ 50
Waar kan ik de Air Jordan 1 Chicago kopen?
Deze schoen is verkrijgbaar op SNKRS.com, in de SNKRS app en bij Jordan Brand stores en retailers wereldwijd.
Blijf op de hoogte via SNKRS door meldingen in te schakelen.
Is de Air Jordan 1 Chicago een basketbalschoen?
Net zoals alle Jordans is de Air Jordan 1 Chicago (ook wel de 'Lost and Found') oorspronkelijk ontworpen als een basketbalschoen. Deze schoen is geïnspireerd door de Air Jordan 1 uit 1985 en bevat de originele technologie en demping.