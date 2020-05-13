Je omgeving beïnvloedt wat je eet

Hoe je omgeving je eetpatroon beïnvloedt
Coaching
Door Nike Training
Eetlocatie: waarom je omgeving van belang is en hoe je deze vorm kunt geven.
Denk aan de laatste keer dat je slechte voedselkeuzes maakte. Waar zat je? Welk bord of welke kom stond er voor je? Wat voor muziek speelde er? Wie was er bij je? Je antwoorden zijn belangrijk.
"Onze omgeving stuurt onze keuzes zo veel meer dan we ons realiseren - het is een stille drijfveer," zegt Krista Scott-Dixon, programmabeheerder bij Precision Nutrition en voedingsvoorlichter met bijna 20 jaar ervaring. "Vaak denken we dat we slechte keuzes maken en simpelweg niet de wilskracht hebben, terwijl onze directe omgeving in ons potentiële succes in grote mate beïnvloedt."
"Onze omgeving stuurt onze keuzes zo veel meer dan we ons realiseren - het is een stille drijfveer."
Krista Scott-Dixon, Precision Nutrition
Als Scott-Dixon "de omgeving" zegt, denk je misschien aan een fysieke omgeving. Deze speelt inderdaad een grote rol: de exacte locatie — keuken, kantoor, auto — en hoe die is ingericht, beïnvloedt hoe en wat we eten. Daarnaast toont de wetenschap aan dat ook andere kleine details uit onze omgeving van invloed zijn op onze voedselkeuzes — neem deze allemaal mee als je gezonder wilt gaan eten.
Begin met de locatie.
Een rommelige, onoverzichtelijke keuken werkt gehaaste, slechte voedselkeuzes in de hand omdat je wat je nodig hebt om gezond te eten, niet kunt vinden of er niet zo bij kunt, zegt Scott-Dixon. "Je gaat geen groene smoothies maken als de blender is verstopt onder de post en rommel op het aanrecht."
Een schone, niet-afleidende plek is belangrijk. Volgens een gepubliceerde studie in het voedingstijdschrift Appetite ben je niet met je volledige aandacht bij je eten of merk je niet wanneer je vol zit als je eet voor je tv, werkcomputer of telefoon. Daardoor snoep je later op de dag ook sneller.
"Je gaat geen groene smoothies maken als de blender is verstopt onder de post en rommel op het aanrecht."
Krista Scott-Dixon, Precision Nutrition
Het concept geldt ook voor het eten onderweg. Als je een energiereep pakt terwijl je bezig bent, heb je veel meer kans om later te gaan snoepen. Volgens Britse onderzoekers komt dat omdat je brein registreert dat je nog geen echte maaltijd hebt gehad. Die ontevredenheid zorgt ervoor dat je later op zoek gaat naar meer voedsel.
Het oog wil ook wat.
Grote kommen, borden en koppen zien er trendy uit, maar volgens een meta-analyse van meer dan 60 studies door de universiteit van Cambridge kunnen ze je onbewust verleiden om veel meer te eten dan normaal.
Zoveel meer zelfs dat de onderzoekers ontdekten dat als we onze porties simpelweg op kleinere borden leggen, we onze totale voedselconsumptie kunnen verminderen met tot 218 kilocalorieën per dag.
Eerder onderzoek heeft uitgewezen dat zelfs de kleur van je bord invloed heeft: eet witte rijst op een wit bord en je zult niet echt merken hoeveel je eet. Leg diezelfde rijst op een donkerder bord en nu zul je beter merken hoeveel er verdwijnt. De deskundigen geven daarom als tip om de kleur van je eten zo vaak mogelijk af te laten wijken van het bord. Het resultaat: als je voedzame, felgekleurde voeding eet, zal het gebruik van normale witte borden altijd werken.
Luister naar jezelf.
Onze omgeving beïnvloedt ook andere zintuigen. Zo speelt gehoor een belangrijke rol. Hoor je aan de keukentafel de tv op de achtergrond? Luister je naar harde muziek tijdens het snoepen? Een recent onderzoek in de Journal of the Academy of Marketing Sciences suggereert dat deze situaties kunnen ervoor zorgen dat je meer en ongezonder voedsel eet.
Harde geluiden verhogen je hartslag en genereren een stressrespons, leggen de auteurs van de studie uit. Dit kan ervoor zorgen dat we onbewust meer en sneller eten, en dat we kiezen voor junkfood met meer calorieën en vet.
Met wie eet je?
Tot slot is er je sociale omgeving — de mensen met wie je eet en waarom je samen eet.Recente studies hebben aangetoond dat wanneer we samen eten met mensen die gezonder eten, wij ook meer geneigd zijn om goede keuzes te maken. Het omgekeerde geldt ook: wanneer we eten met mensen die dol zijn op junkfood en drank, zullen we sneller hun voorbeeld volgen.
Op dit moment hebben we niet veel keus over met wie we eten en dat kan ook veel invloed hebben op onze voeding, zegt Scott-Dixon. Het verbindende thema voor al deze details luidt daarom als volgt: om gezond te eten, moet je op je omgeving letten.
"Ik hoef geen perfecte omgeving voor elke maaltijd, ik wil een omgeving die steeds een beetje beter wordt."
Krista Scott-Dixon, Precision Nutrition
Samengevat: om gezond te eten, moet je op je omgeving letten.
"Ik zie dit als een doorlopend proces," zegt Scott-Dixon. "Ik hoef geen perfecte omgeving voor elke maaltijd, ik wil een omgeving die steeds een beetje beter wordt." Dit kan betekenen dat je één keer per week niet aan je bureau eet. Of als je tijdens het avondeten graag door sociale media scrollt, je dit één keer per week niet doet.
Het doel? Je hebt geen grote, ingrijpende veranderingen in je omgeving nodig om aanweziger, rustiger en gemotiveerder te eten — en daarmee gezonder. Begin klein. Maak een schone, uitnodigende ruimte vrij om in te eten. Beperk afleiding. Denk aan je borden, achtergrondgeluiden, en tafelgenoten. Deze kleine stappen creëren een constante, positieve dynamiek die na verloop van tijd tot grote resultaten leidt.
Maak er een gewoonte van: denk aan een kleine, positieve verandering in je omgeving, bijvoorbeeld door voor minimaal één maaltijd per dag aan een tafel te gaan zitten. Verbind dit nieuwe gedrag met een gewoonte die je al hebt, zoals het controleren van je telefoon om te zien hoe laat je begint te eten. Als je je telefoon controleert, denk dan, "Tijd om te gaan zitten!" Vergeet niet jezelf elke keer te feliciteren als je dit echt doet; dit zal helpen om er een echte routine van te maken.