De stappen naar professioneel voetbal van Jaelin Howell

Net als veel anderen begon Jaelin Howell al met sporten voordat ze kon lezen. Maar in tegenstelling tot veel anderen brak ze door en kwam ze terecht in het nationale damesteam van de VS en Racing Louisville FC. In deze aflevering vertelt de rijzende voetbalster aan presentator Jaclyn Byrer alles wat aan deze tijd vooraf ging. Ze vertelt meer over de voordelen van opgroeien in een sportief gezin, de worstelingen van universiteitssport, en hoe veel je moet trainen om van club naar NCAA naar pro te gaan. Daarnaast vertelt ze ons wat ze heeft geleerd van de vrouwen die haar zijn voorgegaan, hoe het is om met haar jeugdhelden te spelen, en wat ze zelf hoopt achter te laten.