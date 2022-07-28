De stappen naar professioneel voetbal van Jaelin Howell

Trained Podcast: De toekomst van voetbal met Jaelin Howell
Coaching
Vraag je je weleens af hoe het is om omhoog te klimmen binnen het Amerikaanse voetbal? NWSL-middenvelder Jaelin Howell geeft het antwoord.
Trained is een podcast over het nieuwste op het gebied van holistische fitness.
Net als veel anderen begon Jaelin Howell al met sporten voordat ze kon lezen. Maar in tegenstelling tot veel anderen brak ze door en kwam ze terecht in het nationale damesteam van de VS en Racing Louisville FC. In deze aflevering vertelt de rijzende voetbalster aan presentator Jaclyn Byrer alles wat aan deze tijd vooraf ging. Ze vertelt meer over de voordelen van opgroeien in een sportief gezin, de worstelingen van universiteitssport, en hoe veel je moet trainen om van club naar NCAA naar pro te gaan. Daarnaast vertelt ze ons wat ze heeft geleerd van de vrouwen die haar zijn voorgegaan, hoe het is om met haar jeugdhelden te spelen, en wat ze zelf hoopt achter te laten.
"Ik vind het heel belangrijk om de volgende generatie te inspireren en dat ze naar je opkijken, niet alleen als voetballer, maar ook als persoon."
Jaelin Howell
Nike atleet en middenvelder bij Racing Louisville FC
Heb je een vraag over mindset, beweging, voeding, herstel of slaap? Of heb je een suggestie voor een gast of onderwerp? Stuur een e-mail naar Jaclyn via trained@nike.com, dan kijkt zij wat er mogelijk is.