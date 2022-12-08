Is juicen gezond? Erkende diëtisten leggen het uit
Voeding
Voedingsexperts delen de voordelen van juicen, en ontkrachten ongefundeerde beweringen.
Trends komen en gaan in de wellnesswereld, en juicen is daar geen uitzondering op. De praktijk is in de loop der jaren aan populariteit blijven winnen (en verliezen). En hoewel juicen voordelen heeft, zijn er andere populaire claims over de praktijk die niet wetenschappelijk bewezen zijn.
Voor de niet-ingewijden, juicen is precies zoals het klinkt. "Het is de kunst om sap uit een vrucht of groente te halen, waarbij vaak de rest van het product (pulp, vezels, zaden en schil) worden weggeworpen", zegt Maya Feller, M.S., erkend diëtist. Maar is juicen gezond en zijn de veelgehoorde voordelen meer dan een hype?
Hierna behandelen Feller en Brittany Modell, M.S, erkend diëtist, alle details, inclusief de voordelen van juicen en de eventuele risico's waar je op moet letten.
Is juicen gezond?
Het korte antwoord is: ja, juicen is gezond. Er zijn echter een paar valkuilen waarmee je rekening moet houden.
"Er zijn veel culturen waarin juicen al honderden jaren onderdeel is van het voedingspatroon", zegt Feller. "Juicen kan een manier zijn om snel en efficiënt een shot micronutriënten en vocht binnen te krijgen."
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Maar Feller en Modell benadrukten dat juicen niet bedoeld is als enige voedingsbron. Het moet eerder gezien worden als een aanvulling op je eetpatroon, omdat sappen op zichzelf onvoldoende calorieën of voedingsstoffen bevatten. Feller zegt dat het grootste probleem met juicen is dat het geen goede balans van macronutriënten, koolhydraten, vetten en eiwitten biedt.
"Macronutriënten zijn de voedingsstoffen die we in grote hoeveelheden nuttigen om te overleven", zegt Feller. "De balans van macronutriënten bij sap bestaat voornamelijk uit koolhydraten. Daarom ontbreken eiwit en vet bij juicen. Juicen verwijdert de vezels, die een erg krachtig bestanddeel zijn van veel plantaardige voedingsmiddelen."
Behalve dat vezels je helpen een vol gevoel te hebben en bijdragen aan een gezonde spijsvertering, bieden ze veel andere voordelen, zoals een kleinere kans op hartproblemen, diabetes en hoge bloeddruk.
Drie mogelijke voordelen van juicen
1.Het is een snelle manier om voedingsstoffen binnen te krijgen
Modell zegt dat één groot voordeel van juicen is dat het een gemakkelijke en vaak praktische manier is om fruit en groente in je dieet op te nemen. Je kunt dit doen door thuis sap te maken of sap in flessen te kopen. Beide zijn goede opties, zegt Modell. Het komt neer op je voorkeuren en budget. Als je sap in de winkel wilt kopen, raadt Feller aan de etiketten met voedingsinformatie te lezen en goed te letten op overbodige toegevoegde suikers.
2.Juicen is rijk aan vitaminen en mineralen
Juicen (oftewel fruit en/of groente in een juicer doen) biedt ook een geconcentreerde bron van vitaminen en mineralen. Als je varieert tussen het soort fruit en groente die je in het sap doet, krijg je meer gevarieerde voedingsstoffen binnen, die elk hun eigen voordelen hebben.
"Bietensap bevat bijvoorbeeld veel nitraten die een positief effect op de bloeddruk hebben. Cranberrysap is een krachtig middel tegen infecties van de urinewegen en zure kersensap wordt gebruikt voor herstel na intensieve en langdurige fysieke activiteit", zegt Feller.
Modell merkt echter op dat één bepaald type sap niet beter of 'gezonder' is dan een andere, omdat alle soorten voeding voordelen hebben.
3.Juicen biedt hydratatie
Een van de vaststaande voordelen van juicen is hydratatie.
"Sappen bestaan hoofdzakelijk uit water en bevatten wat koolhydraten, wat kan helpen de cellen efficiënter te hydrateren dan alleen water", zegt Feller.
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Bepaalde claims ontkrachten
Er zijn een aantal claims over de voordelen van juicen in omloop die te mooi klinken om waar te zijn. Veel daarvan worden volgens Feller niet ondersteund door grondig wetenschappelijk onderzoek.
Feller en Modell zeggen bijvoorbeeld allebei dat er geen bewijs is dat juicen de opname van voedingsstoffen uit fruit en groente verbetert ten opzichte van de gebruikelijke manier om fruit en groente te nuttigen. Het idee dat juicen helpt om het lichaam te ontgiften en reinigen is ook een mythe.
Mogelijke risico's van juicen
Hoewel juicen voordelen heeft, zijn er ook een paar risico's waar je aan moet denken. Een daarvan is dat versgeperst sap een broedplaats kan zijn voor bacteriën en bij onjuist gebruik kan leiden tot door voeding overgedragen ziekten.
"Als je thuis sap maakt, maak dan niet meer sap dan je in één keer kunt opdrinken. Schadelijke bacteriën kunnen snel groeien in versgeperst sap", zegt Modell. "Als je vers sap in de winkel wilt kopen, koop dan gepasteuriseerde producten om de kans op schadelijke bacteriën zo klein mogelijk te houden."
Feller waarschuwt ook tegen het drinken van grote hoeveelheden sap in één keer. De fructose (oftewel de suiker) in het sap kan leiden tot darmbewegingen en kan diarree veroorzaken. Ze merkt ook op dat sappen de werking van medicijnen kan beïnvloeden. Grapefruitsap kan bijvoorbeeld inwerken op bepaalde medicijnen tegen cholesterol, hoge bloeddruk en angst. Dus als je overweegt sappen aan je dieet toe te voegen, is het belangrijk eerst met een arts te praten over mogelijke interacties.
Verder is er een kans dat juicen geen goede optie is voor mensen met bloedsuikerproblemen zoals diabetes. "Als je als maaltijd alleen sap neemt zonder eiwit of vet, kan je bloedsuiker stijgen en krijg je snel een leeg gevoel", zegt Modell. In het algemeen geldt dat constant hoge bloedsuiker de kans op ernstige gezondheidscomplicaties vergroot.
Waar het op neerkomt
Juicen kan een mooie aanvulling op maaltijden zijn, omdat het een uitstekende manier is om dagelijks meer fruit en groente binnen te krijgen. Feller zegt dat ze werkt met sommige mensen die dagelijks één glas met alleen groentesap drinken, terwijl anderen een paar keer per week een mix van groente- en fruitsap drinken.
"Het geheim is een balans te vinden tussen groente en fruit die jij lekker vindt en te onthouden dat sappen een aanvulling zijn op je eetpatroon en geen maaltijd op zich vormen", zegt Feller. En als juicen niet jouw ding is, dan is dat ook prima. Modell zegt dat als je voldoende voedingsstoffen uit je gewone dieet haalt, je voor je voedingsbehoeften geen sappen hoeft te drinken.
Tekst: Jessica Estrada