Geniet van voedsel door intuïtief te eten

Volgens Harrison gaat de dieetcultuur veel verder dan diëten om af te vallen en klinkt de dieetcultuur zelfs door in de taal die we gebruiken voor gezonde voeding. "Aanwijzingen als ''clean' eten' en 'bewerkt voedsel vermijden' klinken misschien verstandig, maar zelfs deze taal is een subtiele dieetcultuur an sich."



Voor sommige mensen leidt het volgen van deze regels ertoe dat ze niet meer kunnen genieten van eten en bij anderen kan het zelfs leiden tot problemen, zoals emotioneel eten of een obsessie voor gezonde voeding. "Je vraagt je constant af: 'Is dit eten 'clean' genoeg? Is het wel volwaardig?'", aldus Harrison. "Maar deze gedachtengang kan enorm frustrerend en vermoeiend zijn en aan het einde van het liedje voelen mensen zich misschien slecht over zichzelf als ze hier niet aan kunnen voldoen."



Haar visie wordt ondersteund door onderzoeken, waaruit blijkt dat diëten en jezelf bepaalde beperkingen opleggen uiteindelijk juist leidt tot gewichtstoename. (In een groot onderzoek uit 2007 van de UCLA bekeken onderzoekers 31 langlopende studies naar verschillende diëten. Ze ontdekten dat, ongeacht het dieet, de meesten weer net zoveel aankwamen als dat ze waren afgevallen (of zelfs nog meer) en dat sommigen geen gezondheidsvoordelen ervaarden van hun gewichtsverlies.) Volgens Harrison is de reden hiervoor dat als je jezelf verbiedt bepaalde dingen te eten, je hier uiteindelijk juist enorm naar gaat verlangen en er alleen maar meer door geobsedeerd raakt. En als het je dan niet lukt om het dieet vol te houden, ga je om biologische en psychologische redenen juist vaak te veel eten.



Bij intuïtief eten worden al deze regels overboord gegooid en heb je zelf de controle.



Als eerste kijk je óf en wat je wilt eten. Vervolgens stop je zodra je voelt dat je genoeg hebt gehad en vraag je jezelf af of er iets is wat het eten nog beter zou kunnen maken, aldus Harrison. Misschien ontdek je dat als je chips eet tijdens de lunch in plaats van een boterham, je een uur later alweer honger hebt, of ontdek je dat je behoefte aan zout eten juist is gestild en heb je het gevoel dat je jezelf beter in de hand kunt houden bij de volgende maaltijd of het volgende snackmoment.



Misschien denk je nu Het enige waar ik blij van zou worden, is als ik continu chips en taart zou mogen eten. Harrison geeft toe dat zulke gedachten in het begin bij veel mensen door het hoofd spoken. "Je kunt de neiging krijgen om juist die dingen te gaan eten die je eerder niet van jezelf mocht, omdat ze niet gezond zijn. En alhoewel je trek in zulke dingen niet per se helemaal weggaat, komt het wel meer in balans door trek in andere dingen." Soms is het chips en taart, andere momenten is het weer fruit of groenten.



En juist die balans is volgens haar heel gezond, juist als je, net als toen je nog klein was, intuïtief eet wat en hoeveel je lichaam nodig heeft. En je geniet van wat je eet.