5 gezondheidsvoordelen van infraroodsauna's, volgens experts

Voor sommigen is de sauna een gebruikelijk ritueel na de work-out. En dat is niet voor niets. Deze kleine, warme ruimtes zorgen ervoor dat je gaat zweten en bieden meerdere gezondheidsvoordelen. En in tegenstelling tot traditionele sauna's, waarbij de lucht wordt verwarmd die vervolgens het lichaam weer verwarmt, verwarmen infraroodsauna's het lichaam rechtstreeks via infraroodlicht.

Traditionele sauna's kunnen warmer worden dan 80 °C, maar de temperatuur in infraroodsauna's ligt tussen de 40 °C en 60 °C, legt verpleegkundige Shaina Painter uit. Aangezien de temperatuur in een infraroodsauna lager ligt, voelt het comfortabeler en veiliger aan als je er langere tijd in zit.

"Ik raad mijn patiënten vaak infraroodsauna's aan en gebruik ze liever dan andere soorten sauna's," zegt Monisha Bhanote, integrale lifestyle-arts.

"Warmte van een infraroodsauna dringt dieper door in de huid dan de opgewarmde lucht van een sauna", zegt ze. "Daardoor zweet je al bij een lagere temperatuur meer."

Lees verder om te weten hoe deze vorm van zweettherapie zorgt voor een gevoel van ontspanning en welzijn.