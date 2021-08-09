Maak kennis met de Londense Indian Gymkhana Football Club

Indian Gymkhana FC
Community
Het West-Londense Gymkhana FC doorbreekt stereotypen en maakt zo de weg vrij voor een nieuw voetbaltijdperk.
Indian Gymkhana Football Club maakt sinds de oprichting in 1916 recreatieve sport mogelijk en is een verzamelplaats geworden voor de tweede generatie Aziaten in Londen. Dit is een club waar vriendschappen ontstaan en waar elke wedstrijd bol staat van enthousiasme en strijdlust. Maar achter al die energie schuilt een doel: stereotypen ter discussie stellen en de weg vrijmaken voor een nieuw voetbaltijdperk.
Als aanvoerder van het eerste team zegt JT: "Onze community is in dit land nooit als onderdeel van de voetbalcultuur gezien. Dat is een stereotype dat we ter discussie moeten stellen."
Deze aflevering van Crew Love viert de kracht van echt, door de community geleid voetbal. Gymkhana FC heeft een cultuur en een community gevormd die al 100 jaar bestaat en nog steeds bloeit dankzij de mensen die in de toekomst van de club geloven en willen zien dat de club slaagt in het wegnemen van vooroordelen.
"We leven nu in een ander tijdperk. Deze generatie is niet bang om dingen te laten gebeuren, dat is echt inspirerend."
Kijk hoe het team traint en speelt in hun thuisstad Osterley, West-Londen en luister naar wat zij vinden van het huidige voetbal.
Tekst: Liz Baldwin
Fotografie: Ollie Radford
Film: Myles Desenberg, Josh Blaaberg, Jack Wilkinson, Joel Honeywell