Maak kennis met de Londense Indian Gymkhana Football Club

Indian Gymkhana Football Club maakt sinds de oprichting in 1916 recreatieve sport mogelijk en is een verzamelplaats geworden voor de tweede generatie Aziaten in Londen. Dit is een club waar vriendschappen ontstaan en waar elke wedstrijd bol staat van enthousiasme en strijdlust. Maar achter al die energie schuilt een doel: stereotypen ter discussie stellen en de weg vrijmaken voor een nieuw voetbaltijdperk.

Als aanvoerder van het eerste team zegt JT: "Onze community is in dit land nooit als onderdeel van de voetbalcultuur gezien. Dat is een stereotype dat we ter discussie moeten stellen."