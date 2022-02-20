In Good Company: thuis op het basketbalveld

Tijd om het veld weer op te gaan. De wedstrijd wordt spannend. Hun stemmen schallen net zo snel het veld over als de onderlinge passes.



"Hij wil niet schieten!"



"Naar de basket, bro!"



"Yo, hoe voelt het om zo klein te zijn?"



"Yes, laat maar zien hoe het moet!"



Spelers op de veldjes ernaast stoppen met hun eigen wedstrijd en komen bij elkaar om het professionele niveau van het team van dichtbij te aanschouwen. De bewondering van de toeschouwers voor hun talent laat duidelijk zien dat deze mannen door het basketbal lokale helden zijn geworden.



De serie wedstrijdjes tot 11 eindigt in een 4-3 overwinning voor het team van Sebit. Als MVP van de wedstrijd besteedt Sebit enkele minuten aandacht aan een paar kinderen die naar hun wedstrijden keken.



Dan gaat het team naar het strand om af te koelen in de beroemde bries van Fremantle, lokaal ook wel bekend als Freo Doctor omdat de frisse zeelucht voor verkoeling zorgt tijdens de Australische zomers. Op het strand, bij een verkoelende Freo Doctor, rennen ze de golven in, achter elkaar aan, en duwen en trekken aan elkaar totdat ze lachend in de zee vallen.