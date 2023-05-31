Wat trek je aan naar een poolparty: 6 feestelijke outfits voor alle mogelijke zomerparty's

Voor veel mensen staat de zomer voor onverwachte picknicks in het park, talloze bezoekjes aan de ijswinkel en zo nu en dan een poolparty. Wanneer je een uitnodiging krijgt om de hele dag met vrienden aan het zwembad te loungen, heb je een stijlvolle, relaxte outfit voor je poolparty nodig.

Uitzoeken wat je naar een poolparty wilt dragen vraagt meer creativiteit dan het uitzoeken van een leuk zwempak. Je moet uitzoeken voor welk type look je wilt gaan, zoals effen, woestijnkleurige losse items of tropische, kleurrijke patronen. En er zijn een paar andere kledingitems nodig om je outfit te completeren. Als de poolparty een sportief tintje heeft (met bijvoorbeeld een volleybal- of pickleballwedstrijd), zijn atletiekshorts en bijpassende zwemkleding een must.

Wat accessoires betreft, kun je kiezen voor een draagtas of rugzak die stevig genoeg is voor al je essentials, van zonnebrand tot snacks en drankjes. Kies een tas die tegen een beetje vocht kan: je wilt niet dat iemand die een episch bommetje in het water doet je gear ruïneert.

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Raadpleeg je weer-app voordat je een outfit voor een poolparty samenstelt. Hou rekening met eventuele temperatuurdalingen na zonsondergang, vooral als het zwembad open blijft tot later op de avond. De belangrijkste stijltip is misschien dat je moet beslissen of je een statement met je zwemkleding wilt maken, of dat je de bedekkende kleding, schoenen of andere (waterdichte) accessoires wilt benadrukken.

Draag een vissershoedje of vochtafvoerende honkbalpet en een zonnebril om je gezicht en ogen midden op de dag te beschermen tegen de krachtige zonnestralen. Dat is het eigenlijk wel. Je kunt nu onderuitzakken in die luie stoel en ontspannen.

Laat je inspireren door zes poolparty-outfits voor 's middags of 's avonds, zodat je voorbereid bent om stijlvol te water te gaan.