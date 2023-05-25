8 ideeën voor leuke zomeroutfits van Nike

Vooruitdenkers hebben hun schattige zomeroutfits waarschijnlijk al helemaal uitgedacht. Jij ook, toch? Er staan warme en heldere dagen voor de deur – kom alvast in een zomerse stemming door nieuwe looks te bedenken die je het hele seizoen kunt dragen.

De beste zomeroutfits beginnen meestal bij simpele basisstukken. Denk bijvoorbeeld aan tanktops, T-shirts, shorts, minirokjes en jurkjes die je snel aan kunt trekken. Wat accessoires betreft, witte sneakers staan overal bij, of het nu high-tops of ondersteunende trainingsschoenen zijn. En dat geldt ook voor slippers waar je voeten met gemak inglijden, zonnebrillen en headgear – inderdaad, om je tegen de zon te beschermen.

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Wat je favorieten voor warm weer ook zijn, je kunt ze altijd met de huidige trends combineren. Deze zomer draait het om kleding geïnspireerd op de jaren 90 en het begin van het millennium: bodyconjurken, asymmetrische designs, vierkante halslijnen en gerimpelde details. Voeg daar wat zomerse vibes aan toe door deze stukken te combineren met sportieve slippers en sneakers voor een subtiel tegenwicht.

Een preppy look voor golf en tennis is natuurlijk perfect voor warm weer. Het maakt niet uit of je deze sporten zelf beoefent. Deze looks en outfits zijn ook geschikt voor boodschappen en casual afspraakjes. En dan is er sport-luxe, een andere opvallende stijlmix die neerkomt op een meer elegante interpretatie van sportieve items met een ontspannen feel. Je kunt al je favoriete juwelen bij deze outfits dragen.

Scrol omlaag voor acht schattige zomeroutfits waarmee je in stijl van het zomerseizoen kunt genieten.