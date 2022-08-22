Vijf ideeën voor gezonde schoollunches

Stuur je kind met een gezonde lunchtrommel naar school en zorg ervoor dat ze de voeding krijgen die ze nodig hebben om hun leren te ondersteunen, energieniveaus op peil te houden en groei te stimuleren.

Of je kind nu een kieskeurige eter is, speciale eetbehoeften heeft of gewoon de hele dag door kan eten, een lekkere lunchtrommel is een must om tijdens de drukke schooldag bij de les te kunnen blijven en aan alle activiteiten mee te kunnen doen. Anders dan volwassenen, hebben kinderen namelijk specifieke voedingsbehoeften die hun lichamelijke groei en hersenontwikkeling ondersteunen. Kinderen hebben bijvoorbeeld meer calcium, ijzer en vitamines B en C nodig.

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Ook is het belangrijk voor de groei van je kind dat hij of zij genoeg eiwitten en complexe koolhydraten binnenkrijgt. Wanneer je, naast groente en fruit, voldoende complexe koolhydraten en eiwitten eet, ben je namelijk beter in staat om je humeur te reguleren, zo blijkt uit een artikel uit 2020 in het wetenschappelijke tijdschrift Frontiers in Psychiatry. Vezels zijn een andere belangrijke voedingscategorie voor kinderen: zij zijn goed voor de darmen en zorgen voor een gezonde spijsvertering.

De uitdaging is dus om in de lunchbox aan twee verschillende behoeften te voldoen: het eten moet lekker zijn én rijk aan voedingsstoffen. Een van de beste manieren om ervoor te zorgen dat kinderen hun lunch ook echt opeten, is om ze te vragen welke smaken of texturen ze het lekkerst vinden. Voeg ingrediënten toe waarvan je weet dat ze die lusten en voeg er tegelijk ook een paar nieuwe smaken aan toe om er zeker van te zijn dat ze de belangrijkste voedingsstoffen binnenkrijgen.