5 oefeningen om je houding te verbeteren, volgens de experts

Experts zijn het erover eens dat een goede houding essentieel is voor de gezondheid van je rug. Het is goed om jezelf er steeds weer aan te herinneren om rechtop te gaan zitten, maar er zijn ook tal van oefeningen waarmee je je houding kunt verbeteren en waar iedereen profijt van kan hebben.

"Ons weefsel en onze spieren passen zich aan onze houding aan", zegt Darren Tomasso, Nike Well Collective Trainer en door NASM-PES- en USATF-gecertificeerde hardloopcoach. "Als we het grootste deel van de dag aan ons bureau zitten, raken onze lichamen gewend aan die houding: schouders opgetrokken, hoofd naar voren, bekken gekanteld en ruggengraat samengeduwd."

Hij voegt eraan toe dat wanneer de fysieke houding verandert, er ook een spierdisbalans kan ontstaan. Hierdoor kunnen spiergroepen verzwakken, met als resultaat minder bewegingsvrijheid en zelfs pijn of ongemak bij het uitvoeren van dagelijkse activiteiten en work-outs.

Je kunt daarom de onderstaande oefeningen aan je routine toevoegen om je houding te verbeteren. Elke oefening is gericht op een ander deel van je lichaam, dus probeer ze allemaal uit te voeren.