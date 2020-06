Hoeveel beweging hebben kids echt nodig?

Help jouw kids om sterk en gezond op te groeien door je op deze doelen te richten.

Naarmate kids opgroeien van peuters tot tieners, groeit hun behoefte aan beweging mee. Maar hoeveel activiteit is genoeg? In dit artikel hebben we aan experts gevraagd hoeveel beweging voldoende is voor elke leeftijdsgroep en wat ouders kunnen doen om de kids daarbij te helpen.



Er is een reden — oké, talloze redenen — dat lichaamsbeweging in het schoolprogramma is opgenomen, bijvoorbeeld in de vorm van klasactiviteiten, pauzes of gym. Onderzoek wijst uit dat regelmatige lichaamsbeweging onder kinderen de ontwikkeling en gezondheid van hart, botten, spieren en hersenen bevordert, het wordt geassocieerd met verbeterde cognitieve en academische prestaties en kan helpen bij het vergroten van het zelfvertrouwen en het gevoel van eigenwaarde.



De meeste ouders laten de fysieke conditie van hun kind aan de profs over. Maar als je wel in de schoenen van de gymleraar gaat staan, merk je al snel hoe ingewikkeld het kan zijn. PAls je niet weet hoeveel beweging je kind echt nodig heeft en wat voor soort beweging het best is voor zijn of haar leeftijd, gebruik dan deze richtlijnen — met veel tips van vooraanstaande deskundigen en organisaties — als gids bij het plannen van activiteiten. (Deze richtlijnen gelden voor het gemiddelde kind in de VS en kunnen enigszins verschillen per land. Raadpleeg altijd je kinderarts bij eventuele vragen of zorgen).