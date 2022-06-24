Tips van experts om te beginnen met pull-ups

Pull-ups behoren tot de meest uitdagende oefeningen met lichaamsgewicht, maar ze zijn zeer effectief. Bij pull-ups gebruik je niet alleen verschillende spieren in je bovenlichaam, maar komen ook je buikspieren in actie. Pull-ups worden gezien als een benchmark voor fysieke fitheid, maar experts zijn het erover eens dat deze krachtoefening geen gemakkelijke taak is.

"Met pull-ups til je je hele lichaamsgewicht verticaal tegen de zwaartekracht in. Dat is niet makkelijk", zegt Alex Piccirilli, Nike fitnesstrainer en gezondheidscoach.

Je kunt deze moeilijke oefening met lichaamsgewicht op verschillende manieren opbouwen. Als je wilt leren hoe je je pull-ups kunt verbeteren, is het belangrijk om te weten welke spieren een rol spelen bij de oefening, zodat je met kennis van zaken traint.