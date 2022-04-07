De beste manier om shorts op te vouwen en ruimte te besparen

Drie trucs om je shorts zo efficiënt mogelijk op te vouwen
Productonderhoud
Door je shorts goed op te vouwen, bespaar je ruimte in je kast, koffer of la en zorg je ervoor dat ze niet gaan kreuken. Bekijk deze handige tips voor het opvouwen van shorts.
Shorts zijn er in verschillende soorten en maten voor dagelijks gebruik. De kans is groot dat je veel shorts in je kledingkast hebt liggen. Maar daardoor zijn ze mogelijk ook steeds meer ruimte in gaan nemen. Als je weet hoe je je shorts zo goed mogelijk kunt opvouwen, hou je je kledingkast netter en hou je ook meer ruimte over in je kast, la of koffer. Bekijk daarom deze ruimtebesparende tips voor het opvouwen van je shorts. We beginnen bij de basis.
1. Zo vouw je in drie eenvoudige stappen je shorts op
Shorts vouw je makkelijk op met deze drie stappen:
- Schud je shorts eerst uit om kreuken te voorkomen. Strijk eventuele kreukels glad zodat je shorts plat liggen als je ze gaat opvouwen.
- Leg je shorts op een vlakke ondergrond of hou ze voor je in de lucht. Vouw ze dan dubbel via de verticale naad in het midden.
- Vouw de onderkant van de shorts naar de bovenkant.
Je shorts zijn nu opgevouwen tot een klein, vierkant pakketje dat je in je reiskoffer of la kunt stoppen. Deze vouwmethode werkt voor veel verschillende soorten shorts.
2. Zo stapel je je shorts op
Er zijn twee effectieve manieren om je shorts na het opvouwen op te bergen:
- Stapel ze verticaal op.
- Leg de stapel shorts horizontaal neer. Zo vorm je een rij shorts waarbij je al je shorts meteen kunt zien als je de la opent.
Tip: Als je je shorts opstapelt, kun je met een simpel trucje voorkomen dat de stapel omvalt. Wissel de positie van de taillebanden af. Als je bijvoorbeeld de eerste shorts neerlegt met de tailleband van je af, leg je de volgende shorts met de tailleband naar je toe erbovenop. Door zo af te wisselen, wordt de stapel steviger.
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3. Je shorts opvouwen als je op reis gaat
Om maximaal gebruik te maken van de ruimte in je koffer, kun je je shorts voorzichtig en netjes oprollen. Zo pak je het aan:
- Schud je shorts uit of vouw kreukels glad om ervoor te zorgen dat er geen extra kreuken ontstaat.
- Vouw de shorts dubbel vanuit de verticale naad in het midden.
- Begin onderaan de shorts en rol ze strak op richting de tailleband tot je een compacte rol hebt.
Tekst: Lesly Gregory