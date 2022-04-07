De beste manier om shorts op te vouwen en ruimte te besparen

Er zijn twee effectieve manieren om je shorts na het opvouwen op te bergen:

Stapel ze verticaal op. Leg de stapel shorts horizontaal neer. Zo vorm je een rij shorts waarbij je al je shorts meteen kunt zien als je de la opent.

Tip: Als je je shorts opstapelt, kun je met een simpel trucje voorkomen dat de stapel omvalt. Wissel de positie van de taillebanden af. Als je bijvoorbeeld de eerste shorts neerlegt met de tailleband van je af, leg je de volgende shorts met de tailleband naar je toe erbovenop. Door zo af te wisselen, wordt de stapel steviger.

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