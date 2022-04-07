De beste manier om een T-shirt op te vouwen om ruimte te besparen

Zo vouw je een T-shirt op om ruimte te besparen
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Ontdek hier de beste manieren om T-shirts op te vouwen om ruimte te besparen en een opgeruimde omgeving te creëren.
Eenvoudige essentials zoals T-shirts, sokken en joggingbroeken kunnen zich in je kledingkast of je koffer ophopen en snel een onoverzichtelijke boel worden. T-shirts nemen niet alleen extra ruimte in beslag als ze niet goed zijn opgevouwen – ze zullen waarschijnlijk ook gekreukt zijn op het moment dat je ze wilt dragen. Gelukkig zijn er efficiënte en makkelijke manieren om je kleding netjes op te vouwen en te organiseren. Dit zijn een paar eenvoudige vouwmethoden, zodat je je kast en je T-shirts netjes en opgeruimd kunt houden.
Ophangen of opvouwen?
Stel jezelf eerste de vraag of je je shirts wel of niet op wilt vouwen. Als je snel een shirt aan wilt trekken zonder het eerst te hoeven strijken, kun je overwegen om deze kledingstukken op te hangen.
Over het algemeen kun je kleding van linnen (wat snel kreukt), blouses, overhemden en jasjes het beste ophangen. Hoewel je met ophangen kreukels kunt vermijden, kunnen sommige kledinghangers de vorm van je shirt vervormen. Gewatteerde of bredere hangers kunnen deze vervorming voorkomen.
Een alledaags T-shirt van polyester of een katoenmix, zoals een Nike Dri-FIT trainingstop, kan worden opgehangen als je kledingkast groot genoeg is. Maar het voordeel van T-shirts opvouwen is dat je de ruimte die je hebt optimaal kunt benutten.
Hoe vouw je een T-shirt op
Als je kiest voor opvouwen, heb je verschillende opties. De meest gebruikelijke en handige vouwmethoden voor T-shirts kunnen in twee categorieën worden ingedeeld: de verticale vouw en de borstvouw.
1. De verticale vouw
Als je weinig ruimte hebt, is de verticale vouw het meest efficiënt om de aanwezige ruimte optimaal te benutten. Zodra je deze techniek onder de knie hebt, kun je creatief worden met het ordenen van je shirts. Je kunt je shirts bijvoorbeeld als dossiers in een dossierlade ordenen, met de kragen naar boven. Leg de ene achter de andere en het zal je verbazen hoeveel T-shirts er in de la passen.
Zo vouw je een shirt verticaal op:
- Leg het shirt plat op een tafel of een ander glad oppervlak, met de voorkant naar beneden.
- Strijk eventuele plooien glad.
- Vouw het shirt verticaal dubbel, van links naar rechts. De mouwen moeten op elkaar liggen.
- Pak beide mouwen en vouw ze naar het midden van het shirt.
- Breng de bovenkant van het shirt naar de onderkant door het shirt horizontaal dubbel te vouwen.
- Vouw het shirt nog een keer horizontaal dubbel, en het is klaar om in de la te gaan.
2. De borstvouw
Als je je shirts als kleine pakketjes op wilt vouwen, maar geen glad oppervlak hebt om mee te werken, kun je de borstvouw proberen. Je kunt een T-shirt zo uit de droger pakken, opvouwen en snel en efficiënt in de lade leggen, zonder extra hulpmiddelen.
Zo vouw je een shirt met de borstvouw op:
- Hou het shirt bij de schouders vast, met de voorkant naar je toe.
- Vouw de mouwen naar achteren naar het midden van het shirt.
- Vouw het shirt horizontaal dubbel door de bovenkant naar de onderkant te vouwen.
- Vouw het shirt nog een keer horizontaal dubbel, zodat je een compact rechthoekig gevouwen pakketje overhoudt met de kraag van het shirt naar boven.
Dit is een goede methode om shirts op een plank te stapelen.
Hoe zit het met oprollen?
Shirts oprollen kan tijdrovend zijn. Deze aanpak kun je beter bewaren voor als je echt ruimte tekort komt, bijvoorbeeld bij het inpakken van een koffer. Deze techniek voorkomt kreukels niet, dus gebruik hem (als mogelijk) voor shirts die niet snel kreukelen.
Hoe vouw je een shirt met kraag op
Je kunt shirts met een kraag, zoals polo's, het beste opvouwen en de hangruimte voor andere kledingstukken, zoals overhemden, reserveren. De polovouw is qua vorm een variant op de borstvouw, maar zorgt ervoor dat de kraag niet verfrommeld wordt tijdens het proces.
Zo vouw je een shirt met kraag op:
- Leg het shirt op een vlak oppervlak met de voorkant naar beneden.
- Vouw de mouwen naar het midden van de rug, zodat de boorden elkaar overlappen.
- Strijk het shirt glad en vouw de zijkanten naar binnen tot aan het midden van de rug.
- Vouw het shirt dubbel zodat de onderrand van het shirt tegen de onderkant van de achterkant van de kraag ligt. Als het shirt aan de lange kant is en je compacter wilt vouwen, kun je het nog een keer dubbelvouwen, waarbij je het gevouwen uiteinde naar de kraag vouwt.
Tekst: Lesly Gregory