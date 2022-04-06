De juiste manier om een hoodie op te vouwen

De meest eenvoudige manier om een hoodie op te vouwen
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Plus, verminder het aantal kreukels terwijl je ruimte in je lade bespaart.
Sweatshirts, truien en andere kledingstukken met een capuchon zijn een praktische manier om warm (en stijlvol) te blijven. Maar laten we eerlijk zijn: ze kunnen nogal wat ruimte vragen in je kledingkast, zeker als ze niet op de juiste manier zijn opgevouwen.
Als je leert hoe je op de juiste manier een hoodie vouwt, hou je niet alleen je kledingkast netjes opgeruimd, maar voorkom je ook kreukels in je kleding. Geloof het of niet, een van de eenvoudigste manieren om voor je hoodies te zorgen is door ze netjes op te bergen. Al is de manier waarop je ze wast het allerbelangrijkst.
Wist je bijvoorbeeld dat je de zachte textuur van je hoodie het beste beschermt door hem binnenstebuiten te vouwen, voordat je hem in de wasmachine gooit? Als je de volgende eenvoudige stappen volgt, verleng je niet alleen de levensduur van je hoodie, maar kun je hem ook als nieuw laten blijven voelen.
Volg de volgende stappen om je hoodie te vouwen, zodat je ook ruimte overhoudt voor je andere favoriete items.
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- Stel eerst vast of je kreukels moet verwijderen door de hoodie te strijken of te stomen.
- Kies een ondergrond die stevig en plat is. Dit maakt het proces snel, simpel en effectief.
- Plaats de hoodie op een ondergrond met de voorkant er stevig opgeduwd en de achterkant naar jou toe. Maak dan het materiaal weer netjes en glad.
- Kruis een mouw van de hoodie richting het midden van de achterkant. Doe hetzelfde met de andere mouw. Op dit moment moet de hoodie een vierkante vorm hebben.
- Pak de onderste helft van de hoodie en vouw hem netjes over de bovenste helft.
- Vouw een zijde van de buitenkant richting het midden en herhaal die stap met de andere zijde van de hoodie.
- Vouw de body van de hoodie zodat hij halverwege de bovenkant van de hoodie komt, en vouw dan de andere helft.
- Open de capuchon en rek hem uit over het gevouwen vierkant tot de hele hoodie in de capuchon past. Als laatste leg je de body van de hoodie over de capuchon heen, zodat je de vorm behoudt terwijl je hem opbergt.
Pro tip: zorg ervoor dat terwijl je de hoodie vouwt je hem zo strak mogelijk vouwt. Vergeet ook niet ieder deel van de hoodie plat te maken om kreukels te voorkomen.