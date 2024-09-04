Wat is pickleball? En hoe speel je het?

Voor Rick Witsken, een voormalig proftennisser die nu pickleballcoach is en een van de medeoprichters vande National Pickleball League — een nieuwe professionele competitie voor spelers van 50 jaar en ouder — is de toegankelijke leercurve verantwoordelijk voor een groot deel van de aantrekkingskracht. Spelers hebben het spel binnen enkele minuten onder de knie.

"Het is veel makkelijker om goed te worden in pickleball dan in tennis", zegt Witsken. Hij legt uit dat je voor tennis soms wel een aantal lessen nodig hebt, voordat je de bal in een rally drie keer achter elkaar goed terug kunt slaan.

"Maar bij pickleball kun je dat al binnen de eerste vijf minuten. En hoe langer de rally duurt, hoe meer spanning er wordt opgebouwd en hoe leuker het wordt. Het gemak waarmee je een redelijk speelniveau bereikt is bij pickleball veel groter dan bij tennis, en daarom is de sport zo enorm populair", zegt hij.

Ernie Medina, ambassadeur van USA Pickleball en gecertificeerd Professional Pickleball Registry coach, is het daarmee eens. Volgens hem heeft de populariteit van de sport te maken met het feit dat het eerder 'pingpong in het groot' is dan 'tennis in het klein'.

De afmetingen van het veld kunnen ook een rol spelen bij de populariteit van de sport vanuit een sociaal perspectief, zegt Witsken. Aangezien de spelers dichter bij elkaar staan en niet zo veel hoeven te lopen, kunnen ze makkelijk kletsen en lachen na elk punt.

Maar het kleine veld betekent niet dat pickleball geen serieuze oefening is. Volgens een onderzoek uit 2021, gepubliceerd in het International Journal of Environmental Research and Public Health, was de beenkracht van inactieve volwassenen die begonnen met het spelen van pickleball al na zes weken met 11 procent toegenomen.

Ter vergelijking: intensieve voetbaltraining leidt bij oudere mannen tot een 15 tot 16 procent grotere beenkracht na vier maanden. Naast de voordelen voor de lichamelijke gezondheid zeiden de pickleballspelers in het onderzoek dat het een leuke sport was die ze graag speelden. De deelnemers speelden gemiddeld 4,5 uur gedurende zes weken, en gaven aan dat hun gezondheid tijdens die periode was verbeterd.