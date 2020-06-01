Verbeter de plank op je onderarmen voor een zichtbaar resultaat

Planks richten zich op je core, waaronder je dwarse buikspieren, rechte buikspieren (je 'sixpack') en de buitenste buikspieren (de spieren die lopen van de zijkant van je rechte buikspieren van je heupen naar je ribbenkast). Je schouders (alle deltavormige spieren), borst (borstspieren en serratus anterior, de bovenzijde van je ribben) en je rug (brede rugspieren, smalle rugspieren, grote ruitvormige spier en de kleine spieren om je wervelkolom, de rugstrekker) dragen het grootste gedeelte van je gewicht. Een plank op de onderarmen activeert ook je dwarse buikspieren meer dan dat een plank op de handpalmen dat doet. De plank maakt het ook eenvoudiger om je schouders goed uit te lijnen en om de druk van je polsen te halen. Voor meer variatie kun je je bilspieren, dijspieren, hamstrings en kuiten aanspannen om die ondersteunende spieren te activeren en je lichaam in een lange lijn te houden.