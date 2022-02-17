Hackney Wick FC. Alles begint op het veld

"Voetbal kan mensen samenbrengen."



Dat zegt Bobby Kasanga, oprichter van de Londense voetbalclub Hackney Wick FC. Zijn woorden worden keer op keer werkelijkheid in steden en gemeenschappen in de hele wereld: voetbal kan het verschil maken.



Maar dat gaat niet vanzelf. Het gebeurt dankzij mensen als Bobby, die jarenlang bezig was zijn droom te laten uitkomen. Toen hij in 2015 uit de gevangenis kwam, wilde Bobby zijn leven en de gemeenschap, getekend door zowel bendegeweld als gentrificatie, veranderen. Hij besloot Hackney Wick FC op te richten en ging van deur tot deur om geld in te zamelen. Nu, bijna vijf jaar later, zijn er honderden mannen, vrouwen en kids lid van Hackney Wick FC.



In onze nieuwe serie From the Grounds Up volgen we mensen van over de hele wereld die met voetbal en sport bewust hun gemeenschap en de wereld een stukje beter maken.



Bekijk hierboven de eerste aflevering of lees hieronder meer over de mensen van Hackney Wick FC. Binnenkort volgen er afleveringen over Paris Alesia FC en de Fitzroy Lions uit Melbourne.