Hackney Wick FC. Alles begint op het veld

De Londense voetbalclub verandert levens
Community
Vóór 2015 bestond Hackney Wick Football Club niet. Maar sindsdien heeft de oprichter een community samengebracht, op en buiten het veld.
"Voetbal kan mensen samenbrengen."
Dat zegt Bobby Kasanga, oprichter van de Londense voetbalclub Hackney Wick FC. Zijn woorden worden keer op keer werkelijkheid in steden en gemeenschappen in de hele wereld: voetbal kan het verschil maken.
Maar dat gaat niet vanzelf. Het gebeurt dankzij mensen als Bobby, die jarenlang bezig was zijn droom te laten uitkomen. Toen hij in 2015 uit de gevangenis kwam, wilde Bobby zijn leven en de gemeenschap, getekend door zowel bendegeweld als gentrificatie, veranderen. Hij besloot Hackney Wick FC op te richten en ging van deur tot deur om geld in te zamelen. Nu, bijna vijf jaar later, zijn er honderden mannen, vrouwen en kids lid van Hackney Wick FC.
In onze nieuwe serie From the Grounds Up volgen we mensen van over de hele wereld die met voetbal en sport bewust hun gemeenschap en de wereld een stukje beter maken.
Bekijk hierboven de eerste aflevering of lees hieronder meer over de mensen van Hackney Wick FC. Binnenkort volgen er afleveringen over Paris Alesia FC en de Fitzroy Lions uit Melbourne.
De speler
"Bobby heeft veel impact gehad op Hackney. Hij hielp me een baan te vinden en voor andere spelers heeft hij eindeloos veel kansen gecreëerd zodat we onszelf uitdaagden en verbeterden."
Jayden
Coach en speler
De supporter
"Het is net één grote familie met wie je samen naar uitwedstrijden reist. Ik vind het geweldig. Echt geweldig. Vorig seizoen speelden we uit in de FA Cup en we gingen er met 50 mensen heen. Het was een fantastische dag, ondanks dat we verloren."
Pete "the Wickerman"
Supporter
De vrijwilliger
"Hackney Wick heeft een team zoals dit nodig. Kids hingen gewoon wat rond op straat, er werd veel gevochten, er was geen structuur in de gemeenschap. Dit initiatief heeft de buurt samengebracht."
Kelly
Vrijwilliger
Dit verhaal werd vastgelegd in juni 2019.