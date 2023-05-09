Greater Goods: de Nike Re-Creation collectie. Nike GB

"Ons creatieve proces is nogal uitgebreid, maar we nemen elk kledingstuk zoals het komt", zegt Jaimus terwijl we gaan zitten en praten over de nieuwste Nike Re-Creation collectie van Greater Goods geïnspireerd op zijn geboortestad. "De collectie die we in de studio maken, bestaat uit meer dan 20 items en elk daarvan is uniek, maar we hebben ook een fabriekscollectie die we van tevoren hebben ontworpen en vervolgens hebben laten produceren." Deze bestaat uit twee delen en is een mix van lifestyle- en sportkleding. De lifestylecollectie wordt door Jaimus en zijn team persoonlijk geüpcycled, de sportcollectie heeft daarentegen complexere materialen die een nauwere samenwerking met Nike vergden. "Creëren op grotere schaal is compleet nieuw voor ons, dus we hebben op een totaal andere manier moeten ontwerpen. Maar met de steun van Nike is alles soepel verlopen", voegt hij eraan toe.



Ook de stad Londen speelt een belangrijke rol als het gaat om inspiratie. "De Londense stijl is heel divers en alles kan", vertelt hij. "Waar je ook van houdt, Londen biedt je de ruimte daarvoor." Deze gedachte is terug te zien in hun Re-Creation collectie en de unieke items waarin verschillende stijlen zijn verwerkt. Sommige van Jaimus' grootste inspiratiebronnen zijn te vinden in de lokale creatieve community. "Die is altijd in ontwikkeling, altijd nieuwe dingen aan het creëren. Ik heb er veel aan gehad door daarbij betrokken te zijn en inspiratie op te doen via collega's en kennissen."