Giulia was er kapot van toen ze haar knie blesseerde tijdens een belangrijke wedstrijd. Het zou bijna een jaar duren voordat ze weer met haar team kon spelen. Terwijl ze in haar ziekenhuisbed lag, werd Giulia overspoeld door verdriet. Een comeback leek zo ver weg.

Tijdens haar eerste weken fysiotherapie kon ze alleen maar denken aan haar terugkeer op het voetbalveld. Maar er was een lichtpuntje.

"Ik realiseerde me dat ik terug kon vechten, en ik heb nu meer zelfvertrouwen."