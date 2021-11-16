De AntetokounBros Academy in actie

Giannis Antetokounmpo is een van de meest besproken NBA spelers: een MVP, een kampioen, maar hij is dan ook de Greek Freak! Maar echt bijzonder is waar hij buiten het basketbal aan bouwt: de AntetokounBros Academy.



Giannis’ passie ligt bij basketbal, maar hij wil een plek laten ontstaan waar echt iedereen zich thuisvoelt. De filosofie van zijn kamp omschrijft het perfect: het maakt niet uit waar je vandaan komt, het gaat om waar je kunt komen!