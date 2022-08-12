Gestyled door: Sabrina Ionescu

Sabrina blijft bij neutrale kleuren en kiest voor subtiele tinten met basic zwarte en witte items. "Ik heb het niet zo op felle kleuren. Ik hou van subtiele pasteltinten. Eerlijk gezegd is lichtroze mijn lievelingskleur."

Een kledingstuk waar je haar niet snel in zal zien? "Gewone spijkerbroeken", zegt Sabrina. "Ze zitten niet zo lekker. Ik draag liever een joggingbroek." Woorden van een echte atleet.

Bekijk de favorieten van Sabrina en shop nu haar stijl.