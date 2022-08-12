Nonchalant maar onovertroffen
Gestyled door: Sabrina Ionescu
Sabrina Ionescu, bekend om haar intensiteit en competitieve instelling op het veld, is enorm gedisciplineerd, zelfs meedogenloos. Maar de persoonlijke stijl van de WNBA ster laat een zachtere, meer ontspannen Sabrina zien. Eentje die leeft om te chillen en niet bang is om een stijlstatement te maken met haar joggingbroek.
Voor Sabrina is comfort superbelangrijk. Ze beschrijft haar dagelijkse stijl als casual en moeiteloos, met basics als een wit T-shirt om netjes of vlot te dragen. En haar schoenen? "Air Max sneakers zijn mijn favoriet. Je kunt ze letterlijk met alles dragen".
"Ik draag nog steeds mijn Nike reistrainingspakken uit Oregon. Ze zijn geweldig!"
Sabrina Ionescu
Sabrina voelt zich het meest zelfverzekerd als ze haar comfortabele joggingbroek combineert met iets nauwsluitenders met structuur, voor de ultieme mix van comfortabel en casual.
Om haar look iets extra's te geven, combineert Sabrina materialen met verschillende texturen. Haar keuze voor moeiteloos chic: een zwart bomberjack.
Sabrina blijft bij neutrale kleuren en kiest voor subtiele tinten met basic zwarte en witte items. "Ik heb het niet zo op felle kleuren. Ik hou van subtiele pasteltinten. Eerlijk gezegd is lichtroze mijn lievelingskleur."
Een kledingstuk waar je haar niet snel in zal zien? "Gewone spijkerbroeken", zegt Sabrina. "Ze zitten niet zo lekker. Ik draag liever een joggingbroek." Woorden van een echte atleet.
Bekijk de favorieten van Sabrina en shop nu haar stijl.