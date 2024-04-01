De geschiedenis van de VaporMax
Department of Nike Archives
Details uit de archieven.
Het kostte acht jaar, vele iteraties en een aantal toegewijde visionairs om de Nike Air VaporMax tot leven te brengen. Geheel in de traditie van Air Max betekende het debuut van de VaporMax in 2017 een grote innovatie in Nike Air. Deze keer kwam de doorbraak in de vorm van een Air unit zonder foam, die pure Air demping onder de voet geeft.
Voor het eerst was er geen middenzool tussen de voet en de Air unit en geen buitenzool tussen de Air unit en de grond. Het concept was om de schoen een indruk te laten geven alsof je op lucht loopt, of zweeft.
Niet alleen dat, maar het nieuwe ontwerp vereiste een geheel nieuw productieproces. Voordat de VaporMax er was, hadden alle Nike Air schoenen andere elementen nodig, zoals foam, om de Air unit met het bovenwerk te verbinden. Met VaporMax kan de Air demping op zichzelf staan.
Zac Elder, de innovatieve designer op het gebied van demping, werd geïnspireerd door de 'belofte van Air'. Hij hielp bij de ontwikkeling van een Air unit die lichter en flexibeler was en je meer dan ooit het gevoel gaf dat je op lucht loopt. Maar makkelijk was het niet: de VaporMax was destijds de meest geteste schoen in de geschiedenis van Nike. De VaporMax zou geschiedenis blijven schrijven. Nooit eerder was een Air unit over de hele lengte uitgevoerd in regenboogkleuren. Deze Nike Air VaporMax 'BeTrue' Flyknit was geïnspireerd op het Witte Huis op 26 juni 2015, de dag waarop het Amerikaanse Hooggerechtshof oordeelde dat de grondwet koppels van hetzelfde geslacht het recht geeft om te trouwen. Het Witte Huis was verlicht in de kleuren van de Pride-vlag, omlijst door het diepe marineblauw van de avondhemel.
Door de jaren heen heeft de VaporMax tot de verbeelding gesproken van designers en de liefde van atleten over de hele wereld. Bekijk hieronder de nieuwste VaporMax items.