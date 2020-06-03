Recept garnalen met rijstnoedels

Verse garnalen en rijstnoedels
Voeding
Laatste update: 3 juni 2020
Door Nike Training
Een makkelijk en gezond recept, binnen 20 minuten op tafel. Voor 4 porties.
Combineer deze eenvoudige ingrediënten voor een smakelijk en eiwitrijk gerecht met garnalen en rijstnoedels. Ideaal als lunch of avondeten!
Gezond, zo klaar, en natuurlijk heerlijk!
Ingrediënten
17 oz gepelde garnalen
7 oz prei
1 eetlepel olijfolie
14 oz gepelde edamame-bonen
1⅔ cup vetarme kokosmelk
½ cup sojasaus
1⅔ cup water
7 oz rijstnoedels
Ingrediënten
480 gram gepelde garnalen
200 gram prei
1 eetlepel olijfolie
380 gram gepelde edamamebonen
400 ml vetarme kokosmelk
120 ml sojasaus
400 ml water
200 gram rijstnoedels
Instructies
- Snijd de prei in dunne schijfjes. Verhit de olie op middelhoog vuur in een koekenpan. Voeg de prei toe, laat zacht worden en voeg daarna de garnalen toe. Bak de garnalen twee minuten per kant. Voeg de edamame-bonen, kokosmelk, sojasaus en het water toe.
- Laat de saus met garnalen sudderen en een paar minuten koken. Haal het dan van het vuur. Bereid de noedels intussen volgens de aanwijzingen op de verpakking en giet af. Roer de noedels door de saus en serveer op een diep bord. Voeg naar smaak chilipepers, koriander en limoen toe.
Voedingsinformatie per portie
693 calorieën
61 gram koolhydraten
41 gram eiwit
32 gram vet