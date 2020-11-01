Bij het veld in Gajnice, Kroatië

Op een bewolkte avond staat in de arbeiderswijk Gajnice (Kroatië) een groepje mensen langs de baseline van een basketbalveld. Ze worden verlicht door zacht, geel licht, hun schaduwen vallen over de imposante huizenblokken naast het veld. Witte taxi's rijden af en aan, en achter het hek rijden forenzentreinen voorbij. Het ritmische geluid van de wielen op het spoor versterkt de sfeer.



Dit is het bekende taxiplein van Gajnice. De trots van de wijk, het middelpunt van het stadsleven. Waar mensen stoppen voor een praatje, om te ontspannen en vooral: om te sporten. Tegen de avond begint het te motregenen, de druppels laten een donkere kleur achter op het asfalt, maar niemand haast zich. Er worden moppen verteld, roddels uitgewisseld en er wordt bijgekletst. Veel spelers komen aangelopen vanuit hun huizen in de buurt, of ze komen nog met hun werkkleding aan rechtstreeks met de auto vanuit hun werk.



"Oké, aan de slag," klinkt een diepe stem in het Kroatisch.