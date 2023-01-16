Nike FC

Tijdens het grootste voetbaltoernooi ter wereld gaan FM Broadcast en Nike FC met Versus-schrijver Mayowa Quadri, de Duitse alumni John Adekunle van Darwin FC, de Franse mede-oprichter van Les Hijabeuses, Founé Diawara, en de Nigeriaanse Premier League-spits Taiwo Awoniyi dieper in op hun ervaringen in de sport en hun leven. Het doel? Een diverse kijk op voetbal geven om een betere toekomst te creëren voor iedereen.