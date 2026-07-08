Met de opwinding rond voetbal in de zomer van 2026 kunnen kinderen nu meedoen met de Nike x LEGO® Football Collection, die nu over de hele wereld verkrijgbaar is. Deze nieuwste samenwerking tussen Nike en de LEGO Group geeft een creatieve, speelse en energieke draai aan Nike Football gear en moedigt kinderen aan om hun unieke persoonlijkheid te uiten door middel van felle kleuren en een opvallend design. De collectie combineert LEGO-designinnovaties met de performancetechnologie van Nike in de vorm van schoenen en sportswear en biedt voor elke jonge voetbal- en/of LEGO-fan iets.

Als onderdeel van de merkcampagne zijn de iconische minifiguren de sterren van de show, uitgerust in Nike voetbalgear uit de nieuwe collectie.

“Nike heeft altijd gestaan voor creatief, instinctief voetbal,” zegt Andre Simmons, Creative Director of Brand Initiatives bij Nike. “We willen dat kinderen eraan herinnerd worden dat voetbal leuk is. Voor oude fans is het een herinnering aan het plezier dat ze voelden toen ze hun favoriete spelers deze onvoorstelbare dingen zagen doen. Er is voor iedereen wel iets te vinden.”