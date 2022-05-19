Manieren om dankbaarheid te tonen, volgens Tunde Oyeneyin

Trained Podcast: gebruik de kracht van dankbaarheid met Tunde Oyeneyin
Coaching
Tunde Oyeneyin gelooft dat niets onmogelijk is. De Nike atleet, fietsinstructeur, voormalig make-upartiest en auteur vertelt ons waarom.
Trained is een podcast over het nieuwste op het gebied van holistische fitness.
Aan Tunde Oyeneyins reputatie als fitnessicoon wordt al 36 jaar gewerkt. En volgens de personal trainer en fietsinstructeur zouden haar pieken er zonder de dalen nooit zijn geweest. In deze aflevering vertelt Tunde ons over de ups en downs van haar leven en haar carrière. We horen hoe het verlies van haar moeder haar hielp om de beste versie van zichzelf te worden, waarom twijfelen aan jezelf verandering tot stand kan brengen, en hoe gemiste kansen je de goede kant op kunnen sturen. Het verhaal van Tunde gaat over elegantie, dankbaarheid en je dromen waarmaken.
"Als ik mezelf kan overgeven aan niet weten wat er gaat gebeuren, vindt de doorbraak plaats."
Tunde Oyeneyin
Nike atleet en indoorfietsinstructeur
Heb je een vraag over mindset, beweging, voeding, herstel of slaap? Of heb je een suggestie voor een gast of onderwerp? Stuur een e-mail naar Jaclyn via trained@nike.com, dan kijkt zij wat er mogelijk is.