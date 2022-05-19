Manieren om dankbaarheid te tonen, volgens Tunde Oyeneyin

Aan Tunde Oyeneyins reputatie als fitnessicoon wordt al 36 jaar gewerkt. En volgens de personal trainer en fietsinstructeur zouden haar pieken er zonder de dalen nooit zijn geweest. In deze aflevering vertelt Tunde ons over de ups en downs van haar leven en haar carrière. We horen hoe het verlies van haar moeder haar hielp om de beste versie van zichzelf te worden, waarom twijfelen aan jezelf verandering tot stand kan brengen, en hoe gemiste kansen je de goede kant op kunnen sturen. Het verhaal van Tunde gaat over elegantie, dankbaarheid en je dromen waarmaken.