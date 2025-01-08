Is fietsen goed voor je knieën?

Als je een ongemakkelijk gevoel hebt in of rond je knieën, kan sporten aanvoelen als een hele klus en een slecht idee. Maar een low-impact work-out zoals fietsen kan helpen om die klachten te verlichten. Met name fietsen kan de kniegewrichten meer bewegingsvrijheid geven en stijfheid verminderen, zo suggereren onderzoek en de experts.

Toch is er een groot verschil tussen ongemak dat je kunt verdragen en scherpe, slopende pijn, zegt fysiotherapeut Andy Fata-Chan, doctor in de fysiotherapie en oprichter van Moment Physical Therapy and Performance in New York. "Op het moment dat je [begint] meer aan de pijn te denken dan aan de daadwerkelijke activiteit, zoek dan naar een aanpassing."