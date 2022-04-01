Sommige hardlopers met een visuele beperking krijgen hulp van pacers

Soms nemen ze Youyou mee de dijk op en laten hem de zeewind trotseren. Ze doorbreken de veiligheidsbarrières zodat de adrenaline door zijn lichaam giert. En dan zetten ze nóg een stap en lopen nog verder.



In de natuurkunde is het zo dat wanneer geluidsgolven van dezelfde golflengte elkaar ontmoeten, ze met dezelfde frequentie resoneren en sterkere oscillaties veroorzaken. Bij Youyou, Yachi, Yao Ying, en Xiao Yu'er is deze resonantie opgetreden. Als ze zo samen blijven lopen, wat zullen ze dan nog meemaken? Het maakt niet uit hoeveel vooruitgang er geboekt wordt en welke spannende wedstrijden er te wachten staan — het hardlopen heeft hen onderling verbonden en ervoor gezorgd dat ze samen het onbekende tegemoet gaan, wat op zichzelf al een grote prestatie is.