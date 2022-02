Maakt Nike duurzame en milieuvriendelijke schoenen?

Onze planeet is ons speelveld — zonder planeet, zonder een plek om te sporten en de activiteiten te doen waar we van houden, is er geen reden om onze fitnessdoelen na te streven. Het maakt niet uit of je een sporter bent die graag buiten op pad gaat, of een topper op de loopband in je plaatselijke sportschool — klimaatverandering treft ons allemaal en we moeten allemaal ons steentje bijdragen om onze ecologische voetafdruk te verkleinen.

Hoewel een groot deel van onze individuele ecologische voetafdruk afkomstig is van de energie die we thuis en met onze auto's verbruiken, zijn er andere keuzes die het milieu beïnvloeden, zoals de producten die we kopen. Sneakers zijn daar geen uitzondering op. Daarom wil Nike milieuvriendelijke hardloopschoenen en andere schoenen leveren. Als je een Nike sneaker of schoenstijl met het label 'Sustainable Materials' ziet, betekent dit dat de schoen is gemaakt met ten minste 20% gerecycled materiaal op basis van het gewicht.