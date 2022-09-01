10 oefeningen met de Bosu-bal die elke work-out beter maken

“Om op een goede manier kracht en conditie op te bouwen, is het belangrijk om stabilisatietraining aan je work-outplan toe te voegen”, zegt Drew Stauffacher, NASM-C.P.T. en directeur Fitness Programming bij 9Round Fitness.

Als je je er goed bij voelt om squats met gewichten te doen, adviseert Stauffacher te beginnen met squats met alleen lichaamsgewicht op de Bosu-bal voordat je extra weerstand toevoegt. "Dat verandert hoe het lichaam de beweging uitvoert en wordt een belangrijke trainingsmethode om op de juiste manier kracht op te bouwen in je training", zegt hij.

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Je kunt een work-out met de Bosu-bal gebruiken om je hele lichaam te activeren, of je nu werkt aan de spieren van je onderlichaam (dijspieren, bilspieren, kuiten en hamstrings), de spieren van je bovenlichaam (rug, borst, schouders, triceps en biceps) of je core, volgens Akradi.

Bovendien is het ook een geweldige mentale work-out. "De Bosu-bal kan worden gebruikt bij cardiovasculaire training en/of training van het bewegingsapparaat", zegt Stauffacher. "Maar het neurologische aspect zorgt voor een goed gebalanceerde, uitgebreide work-out."

Het lichaam maakt nieuwe neurologische paden aan als je meer balanstraining aan je work-outroutine toevoegt. Onderzoek heeft aangetoond dat balanstraining met hulpmiddelen zoals de Bosu-bal een bijdrage kan leveren aan het verbeteren van het geheugen en het ruimtelijke inzicht bij gezonde volwassenen.

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