Heerlijke zuivelvrije snacks voor op school, van diëtisten

"Veelvoorkomende symptomen zijn winderigheid, een opgeblazen gevoel, constipatie en/of diarree", zegt Jessica Cording, M.S., R.D., C.D.N., I.N.H.C. Het ACG voegt eraan toe dat buikkrampen of -pijn en ook de plotselinge aandrang om te poepen binnen twee uur na het nuttigen van zuivel kunnen optreden. Volgens het Boston Children's Hospital hebben ongeveer 30 tot 50 miljoen Amerikaanse kinderen en volwassenen een lactose-intolerantie.

Een andere mogelijke reden waarom kinderen zuivelvrij moeten eten is een koemelkallergie, die wordt geclassificeerd als een stoornis in het immuunsysteem omdat een eiwit in melk hun immuunafweer activeert. Er kan een milde of ernstige reactie optreden, meestal in de vorm van jeuk, zwelling, netelroos of huiduitslag. In sommige gevallen kan een melkallergie een mogelijk levensbedreigende anafylactische reactie veroorzaken, volgens de Food Allergy Research & Education.

Ongeveer 2,5 procent van de Amerikaanse kinderen onder de drie jaar is allergisch voor melk, waarmee het de meest voorkomende voedselallergie is bij zowel baby's als adolescenten, aldus FARE. Sterker nog, in een onderzoek dat in 2019 in Frontiers in Pediatrics verscheen, werd gemeld dat voedselallergieën bij kinderen (zowel in ontwikkelde als in ontwikkelingslanden) de afgelopen 20 jaar zijn toegenomen. Hoewel de meeste kinderen over deze aandoening heen zullen groeien, blijft een melkallergie een van de meest voorkomende voedselallergieën bij volwassenen.

Palinski-Wade raadt ouders dringend aan geen zelfdiagnose te stellen bij hun kleintjes.

"Als een kind last krijgt van zuivel, raad ik sterk aan een allergietest te doen", zegt ze. "De precieze oorzaak van het probleem kennen is de eerste stap om te bepalen welke voedingsmiddelen ze wel en niet kunnen eten."