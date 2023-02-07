De beste Nike wandelbroeken voor heren
Koopgids
Kies uit robuuste designs om warm, droog en comfortabel te blijven terwijl je op pad bent.
Van avonturen in de buitenlucht genieten wordt makkelijker met de juiste wandelgear. De Nike All Conditions Gear (ACG) collectie is dé plek om een wandelbroek voor heren te vinden.
Dat komt omdat het Nike ACG team verschillende producten heeft ontworpen door zelf de natuur in te gaan, in contact te komen met de omgeving en hun ervaringen te gebruiken om hun designs te beïnvloeden. Deze wandelbroek voor heren gebruikt weerbestendige, stevige materialen met bijvoorbeeld ingebouwde karabijnhaken en afritsbare broekspijpen.
Je ziet ook comfortabele Tech Fleece, veelzijdige Sportswear en de lichte Nike Trail broek in deze collectie. Welk design je ook kiest, je vindt vast iets dat bij jouw stijl en behoefte aan avontuur past.
Gebruik deze handleiding om de beste wandelbroek voor heren van Nike te vinden.
De beste Nike wandelbroeken voor heren
De beste, veelzijdige wandelbroeken
Een goede wandelbroek moet aanpasbaar zijn aan verschillende omgevingen. Zo is de Nike ACG Smith Summit cargobroek geïnspireerd op Smith Rock, een wandel- en klimgebied in de Amerikaanse staat Oregon. De broek is gemaakt met een geweven, waterafstotend materiaal, heeft heel veel zakken en een elastische, hoge tailleband met een geweven riem om de pasvorm aan te passen.
Met verborgen ritsen bij de knieën verander je de broek in shorts voor veelzijdigheid. Er zijn ook eigenschappen die goed van pas komen bij het wandelen, zoals een ingebouwde karabijnhaak om sleutels aan te hangen en steekzakken aan de zijkant voor essentials (denk aan: snacks, telefoon en hydratatiepakketten).
Deze wandelbroeken zijn verkrijgbaar in verschillende aardetinten en zijn gemaakt van minstens 75% gerecyclede vezels.
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De beste wandelbroek voor onvoorspelbaar weer
Bij stormachtig weer hoef je je hike niet over te slaan. De Nike ACG 'Wolf Tree' collectie biedt wandelbroeken voor heren die iedere storm kunnen weerstaan. Ze zijn gemaakt van elastisch, licht materiaal dat water afstoot, terwijl de op ventilatie gerichte zones je koel houden.
Designs met Polartec fleecemateriaal voor koudere temperaturen houden warme lucht vast, terwijl ze vocht laten ontsnappen en een doorweekt gevoel aan de binnenkant voorkomen. Slijtvaste vlakken zijn bestand tegen ruig terrein, terwijl een elastische tailleband met een geïntegreerde, geweven riem de pasvorm aanpasbaar maakt.
Zijzakken met rits en makkelijk toegankelijke heupzakken bieden handige opslagmogelijkheden om essentials voor op de trail in op te bergen. Bonus: deze wandelbroek is gemaakt van 100 procent gerecyclede polyestervezels.
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De beste wandelbroeken voor ruig terrein
Maak je klaar om minder dan ideaal terrein te bestormen met deze duurzame optie. De Nike ACG 'Oregon Series' cargobroek voor heren bevat stevig, geweven materiaal en een waterafstotende afwerking om zelfs de ruigste avonturen te weerstaan.
Details zoals speciale zomen bij de knieën bieden volledige bewegingsvrijheid tijdens het beklimmen van uitdagend terrein, terwijl een versterkt zitvlak voor extra stevigheid en flexibiliteit zorgt bij beweging. Deze broek is ook voorzien van multifunctionele cargozakken voor wandelessentials, en een geïntegreerde riem om je te helpen een comfortabele pasvorm te vinden.
De beste wandelbroeken voor makkelijke wandeltochten
Nike Tech Fleece broeken, ontworpen voor minder ervaren wandelaars, bieden comfort tijdens wandelingen in de bossen of uitstapjes in de stad. Tech Fleece is zacht aan beide kanten en biedt een verfijnde look en warmte zonder extra volume toe te voegen.
Kies uit toelopende designs voor een meer gestroomlijnde outfit of geniet van ruime opties voor een knusse boost. Cargo en steekzakken met een rand van tape maken het makkelijk om sleutels en een telefoon op te bergen, terwijl een zachte, elastische tailleband met trekkoorden een stevige pasvorm biedt voor jouw avonturen.
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De beste wandelbroeken voor utility
Verschillende Nike Sportswear broeken hebben een technisch design met een ruime pasvorm bij de dijen en een extra vlak tussen de benen om je te helpen vrij te bewegen. Een toelopend design en stiksels op de knieën bieden een natuurlijke vorm bij de benen en een strakke look.
Hikes bij warm weer? Ga voor designs gemaakt met Nike Dri-FIT technologie, ontwikkeld om je droog te houden terwijl je zweet. Voor koudere maanden: kun je wind- en waterbestendige broeken overwegen met Nike Therma-FIT technologie, die lichaamswarmte vasthouden.
Met elastische taillebanden, handig geplaatste ritsen en cargozakken en inzetstukken op de pijpen zijn deze broeken ideaal voor iedere trail. Kies uit lichte, geweven materialen of waterbestendige, gekreukelde texturen.
De beste wandelbroeken voor een trailrun
Blijf wendbaar in een Nike trailrunningbroek. Vind wandelbroeken met een soepel, wind- en waterbestendig gevoel, voorzien van meerdere zakken en gemaakt met minstens 75% gerecycled polyester.
Nike Dri-FIT materialen houden deze broeken ventilerend en droog en voeren zweet weg van de huid. En dankzij het elastisch geweven materiaal kun je zo over een kei, gevallen boom of rotsplateau heen stappen. Voor een kouder klimaat of hoger gelegen gebieden kun je op zoek gaan naar broeken met zachte fleece van sweatstof. Deze zijn lekker warm, maar bevatten ook details die essentieel zijn voor op de trails zoals zakken met ritsen en toelopende enkels.
Broeken in deze collectie zijn ontworpen voor hardlopers, die zich klaarmaken voor bloedstollende trails rond de wereld. Elk kledingstuk in de Nike Trail collectie is gecreëerd met het oog op onverharde paden, rotsachtig terrein en bosrijke heuvels.
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Tekst: Faith Brar