De beste trainingshandschoenen van Nike voor je zwaarste work-outs

Iedereen met een sportief doel — van weekendsporters tot fitnessfanaten — weet hoe frustrerend het is als je work-out in de soep loopt door iets kleins, zoals een blaar, eeltplek of zweethanden. Als je wilt gaan gewichtheffen, kunnen fitnesshandschoenen helpen om die ongemakken tegen te gaan en je extra grip en zekerheid bieden. De gewichthefhandschoenen van Nike zijn gevoerd om je handen te beschermen en bieden extra ondersteuning bij de polsen om het risico op blessures te verkleinen. Zo kun je vol voor je doelen gaan en je kracht en uithoudingsvermogen vergroten. Hier lees je alles wat je moet weten als je op zoek bent naar de juiste handschoenen voor gewichtheffen.